Когда сажать тюльпаны: главные правила посадки цветов осенью

Тюльпаны, кроме своей привлекательности, обладают еще одной особенностью — неприхотливостью. Но, как и другие цветы, тюльпаны нуждаются хотя бы в минимальном уходе.
Если говорить о посадке, то высаживать их лучше в почву с наступлением осенних дождей, а не в начале осени. Когда сажать тюльпаны, какие правила их посадки и на какую глубину нужно сажать тюльпаны — читай в материале.
Когда сажать тюльпаны осенью
Лучше всего сажать тюльпаны с начала октября по начало декабря.
Если ты сделаешь все правильно, то луковицы тюльпанов смогут пустить корни перед холодами.
Осенняя посадка тюльпанов лучше еще и тем, что они зацветают на несколько недель раньше чем те, которые высаживают весной.
Как сажать тюльпаны осенью
- В первую очередь подготовь почву. Место должно быть солнечным, защищенным от ветров. Подбери рыхлую, нейтральную или слабощелочную почву (лучше всего песчаную).
- Если ты сажаешь тюльпаны в глинистый грунт, разбавь его песком.
- Землю перекопай глубоко. Добавь древесную золу и торф.
- Свежий навоз не подходит для мульчирования. Он может одарить тюльпаны грибком или ожогом.
- От минеральных удобрений с хлором тоже лучше отказаться.
Переглянути цей допис в Instagram
На какую глубину сажать тюльпаны осенью
В первую очередь, глубина посадки должна быть равна трем диаметрам луковицы.
- мелкие луковицы — на глубину 8 см
- крупные — на 15 см
Перед посадкой осмотри луковицы на повреждения и болезни. Перебери их, плохие лучше выбросить.
- Перед тем как высадить луковицы тюльпанов, подержи их 30 мин в растворе перманганата калия.
- Если осенью нет дождей, пролей лунки водой перед тем, как сажать тюльпаны.
- Перед посадкой можно посыпать луковицы древесной золой. Помести их в лунки, слегка прижми луковицы в почву и присыпь песком.
- Удобри сверху все торфом и перегноем.
- После того, как цветы будут высажены, утрамбуй луковицы и полей их.
Ухаживать за цветами зимой будет тоже несложно. Время от времени набрасывай на участок немного снега, чтобы защитить цветы от заморозков.
Раньше мы рассказывали, что делать, если подарили тюльпаны с луковицей.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!