Коли садити тюльпани: головні правила посадки квітів восени

Тюльпани, крім своєї привабливості, мають ще одну особливість — невибагливість. Але, як і інші квіти, тюльпани потребують хоча б мінімального догляду.

Якщо говорити про посадку, то висаджувати їх краще у ґрунт із настанням осінніх дощів, а не на початку осені. Коли садити тюльпани, які правила їх посадки та на яку глибину потрібно садити тюльпани — читай у матеріалі.

Коли садити тюльпани восени

Найкраще садити тюльпани з початку жовтня до початку грудня.

Якщо ти зробиш все правильно, то цибулини тюльпанів матимуть змогу пустити коріння перед важкими холодами.

Осіння посадка тюльпанів краща ще й тим, що вони зацвітають на кілька тижнів раніше від тих, які висаджують навесні.

Як садити тюльпани восени

Насамперед підготуй ґрунт. Місце має бути сонячним, захищеним від вітрів. Підбери пухкий, нейтральний або слаболужний ґрунт (найкраще піщаний). Якщо ти садиш тюльпани в глинистий ґрунт, розбав його піском. Землю перекопай глибоко. Додай деревну золу та торф. Свіжий гній не підходить для мульчування. Він може збагатити тюльпани грибком або опіком. Від мінеральних добрив із хлором теж краще відмовитися.

На яку глибину садити тюльпани

Насамперед глибина посадки повинна дорівнювати трьом діаметрам цибулини:

дрібні цибулини — на глибину 8 см

великі — на 15 см

Перед посадкою оглянь цибулини на пошкодження та хвороби. Перебери їх, а непридатні краще викинути.

Перед тим, як висадити цибулини тюльпанів, потримай їх 30 хв у розчині калію перманганату. Якщо восени немає дощів, пролий лунки водою перед тим, як садити тюльпани. Перед посадкою можна посипати цибулини деревною золою. Помісти їх у лунки, злегка притисни цибулини в ґрунт, і присип піском. Підживи зверху все торфом і перегноєм. Після того, як квіти будуть висаджені, утрамбуй цибулини та полий їх.

Доглядати за квітами взимку буде теж нескладно. Час від часу накидай на ділянку трохи снігу, щоб захистити квіти від заморозків.

