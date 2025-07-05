Как подвязать огурцы на огороде и теплице: простые техники для каждого

Огурцы — одна из самых любимых культур украинцев. Хрустящие, свежие огурчики в любом виде, смакуют как сами, так и с гарниром, как с бутербродом, так и в салате.

Чтобы они щедро плодоносили, важно правильно организовать подвязку. Это не только удобно для сбора урожая, но и уменьшает риск заболеваний, облегчает проветривание и экономит место.

Рассмотрим простые способы подвязки огурцов на открытом грунте и в теплице.

Как правильно подвязывать огурцы на огороде

Почему вообще нужно подвязывать огурцы

Лучше освещение и проветривание. Снижение риска гнили и болезней. Удобный уход и сбор урожая. Равномерное развитие плодов. Экономия пространства, особенно в теплице. Как правильно подвязывать огурцы в открытом грунте.

Обои с веревкой или сеткой

На расстоянии 2 м устанавливают два деревянных столбика.

Между ними натягивают крепкую веревку или пластиковую сетку.

Каждое растение направляют вверх и осторожно обвязывают веревкой вокруг стебля.

Вертикальные колья

У каждого куста устанавливается отдельный деревянный кол.

Стебель подвязывают к колу мягкой тканью, лентой или специальными клипсами.

Конусы или пирамиды

Из нескольких длинных ветвей или жердей образуют пирамидку.

Огурцы оплетают сопротивление естественным образом.

Подвязка огурцов в теплице

В теплице очень эффективно работает вертикальное крепление на обои, потому что пространство ограничено, а растения быстро растут.

Обои надрядные

Вверху теплицы натягивают горизонтальную проволоку или шнур.

От каждого растения подвешивают веревку к этой опоре.

Стебель обматывают вокруг бечевки по мере роста в виде спирали.

Сетка в форме стены

Устанавливают пластиковую или металлическую сетку вертикально вдоль грядки.

Огурцы самостоятельно цепляются усиками и растут вверх.

Чем лучше подвязывать

Мягкая ткань или тесьма — не травмирует стебель.

Садовые клипсы, пластиковые зажимы — быстро и удобно.

Шпагат из джута, капрона — прочный и долговечный. Очень удобно использовать порезанные на ленты старые капроновые колготки.

Советы огороднику

Лучше всего начинать подвязку, когда растения достигают 25-30 см.

Не проводи эту процедуру после дождя или обильного полива.

Регулярно направляй пасынки и усики, чтобы растение равномерно оплетало опору.

Не затягивай узел туго — стебель должен “дышать”.

Подвязка — как опора для огурца: чем лучше ты ее создашь, тем лучше будет урожай.

Раньше мы рассказывали о том, что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего роста.

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