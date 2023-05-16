Обрати внимание на почву и сорт! Что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего роста

Каждый хозяин и хозяйка хотят, чтобы их урожай был большим. Ведь они тратят на выращивание фруктов и овощей много месяцев. Начиная с подготовки рассады зимой, особенно наших любимых огурцов.
Чтобы их было много, нужно правильно высаживать рассаду в грунт и добавлять в лунки питательные элементы. Мы расскажем, что положить в лунку при посадке огурцов, чтобы был большой урожай.
Перед тем как добавлять удобрение в лунки при посадке огурцов, надо определить тип грунта. Также стоит обратить внимание на сорт огурцов — ранний или поздний.
Если почва более глинистая, то в грунт надо добавлять разрыхлитель. Это может быть древесная зола. Если же грунт песчаный, стоит положить перегной или компост.
Также надо учитывать то, что ранние сорта огурцов сходят быстрее, им нужно меньше питательных веществ.
А вот для средних или поздних сортов лунку надо заправлять более тщательно, ведь огурцы остаются в земле намного дольше.
А вот для средних или поздних сортов лунку надо заправлять более тщательно, ведь огурцы остаются в земле намного дольше.
Если глинистый грунт есть в теплице или на улице, в лунки при посадке огурцов стоит добавить 2 ст. л. древесной золы. Она содержит микроэлементы и калий. Еще можно добавить 10–15 г нитроаммофоски. Все хорошо смешать с почвой и поливать.
Если ты высаживаешь ранние сорта огурцов в песчаный грунт, в лунки надо добавить 3 ст. л. древесной золы, 150–200 г перегноя или компоста и 12–18 г нитроаммофоски. Все это необходимо смешать с грунтом и полить.
Если ты высаживаешь в чернозем ранние сорта огурцов, то в лунки можно не добавлять компост и перегной. Хватит столовой ложки древесной золы.
Если же у тебя огурцы среднего или позднего сорта, то в лунки надо добавить небольшое количество перегноя (100–150 г). А также добавить ложку древесной золы.
Для удобрения огурцов любого сорта в любом типе грунта можно использовать крапиву.
Еще один универсальный вариант удобрения — использование луковой шелухи.
Надо ухаживать за своими растениями на огороде, чтобы им хватало всех питательных элементов. Ранее мы рассказывали, чем подкормить лук. Смотри список удобрений по ссылке.
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