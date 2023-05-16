Обрати внимание на почву и сорт! Что положить в лунку при посадке огурцов для хорошего роста

Каждый хозяин и хозяйка хотят, чтобы их урожай был большим. Ведь они тратят на выращивание фруктов и овощей много месяцев. Начиная с подготовки рассады зимой, особенно наших любимых огурцов.

Чтобы их было много, нужно правильно высаживать рассаду в грунт и добавлять в лунки питательные элементы. Мы расскажем, что положить в лунку при посадке огурцов, чтобы был большой урожай.

Что положить в лунку при посадке огурцов

Перед тем как добавлять удобрение в лунки при посадке огурцов, надо определить тип грунта. Также стоит обратить внимание на сорт огурцов — ранний или поздний.

Если почва более глинистая, то в грунт надо добавлять разрыхлитель. Это может быть древесная зола. Если же грунт песчаный, стоит положить перегной или компост.

Также надо учитывать то, что ранние сорта огурцов сходят быстрее, им нужно меньше питательных веществ.

А вот для средних или поздних сортов лунку надо заправлять более тщательно, ведь огурцы остаются в земле намного дольше.

Что положить в лунки при посадке огурцов на глинистом грунте

Если глинистый грунт есть в теплице или на улице, в лунки при посадке огурцов стоит добавить 2 ст. л. древесной золы. Она содержит микроэлементы и калий. Еще можно добавить 10–15 г нитроаммофоски. Все хорошо смешать с почвой и поливать.

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Что положить в лунки к ранним сортам огурцов в песчаном грунте

Если ты высаживаешь ранние сорта огурцов в песчаный грунт, в лунки надо добавить 3 ст. л. древесной золы, 150–200 г перегноя или компоста и 12–18 г нитроаммофоски. Все это необходимо смешать с грунтом и полить.

Что положить в лунки при высадке огурцов в чернозем

Если ты высаживаешь в чернозем ранние сорта огурцов, то в лунки можно не добавлять компост и перегной. Хватит столовой ложки древесной золы.

Если же у тебя огурцы среднего или позднего сорта, то в лунки надо добавить небольшое количество перегноя (100–150 г). А также добавить ложку древесной золы.

Что добавить в лунки при высадке огурцов: универсальный вариант

Для удобрения огурцов любого сорта в любом типе грунта можно использовать крапиву.

Крапиву мелко нарезать и запарить кипятком на 15 минут. Слегка размять.

Столовую ложку крапивы добавлять в основание лунки.

Далее — небольшой слой почвы.

Добавить ложку древесной золы, 100 г перегноя и 15 г нитроаммофоски.

Все хорошо перемешать.

Еще один универсальный вариант удобрения — использование луковой шелухи.

Несколько горстей луковой шелухи залить литром кипятка, дать настояться сутки.

Столовую ложку шелухи положить в основание лунки.

Далее — горсть почвы, 12 г нитроаммофоски, 150 г перегноя или компоста и столовую ложку древесной золы.

Хорошо перемешать и полить водой, что осталась от запаривания луковой шелухи.

Надо ухаживать за своими растениями на огороде, чтобы им хватало всех питательных элементов. Ранее мы рассказывали, чем подкормить лук. Смотри список удобрений по ссылке.

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