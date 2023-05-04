Чем подкормить рассаду огурцов и когда это нужно делать

Когда огуречная рассада приживается на новом месте и начинает набирать зеленую массу, ей нужно будет много азота для быстрого роста огуречных стеблей и листьев.

Для этого опытные садоводы делают время от времени подкормки. Чем подкормить рассаду огурцов — читай в материале.

Подкормка рассады огурцов: способы

Есть два способа подкормок после того, как ты посеял(-а) огурцы на рассаду:

Внекорневой. Удобрение вносят опрыскиванием надземной массы жидкими смесями из пульверизатора или маленького огородного опрыскивателя. Это делают утром или вечером, чтобы огурцы не получили ожогов. Корневой. Жидкие удобрения вносят в почву рядом со стеблем — это быстрый доступ питания к корневой системе, а впоследствии и к растению. Проводят вечером или в пасмурный день, при этом обильно поливая грунт.

Когда проводят первую подкормку огурцов

С первой подкормкой чаще всего не спешат. Хорошего удобрения требуют слабые и безжизненные ростки. Основное правило первой подкормки — огурцы должны получить достаточное количество азота.

Последующие подкормки во время цветения и плодоношения

Когда появляются соцветия и плоды, огурцам нужна подкормка на основе магния и калия. Кроме куриного помета и коровьего навоза, можно проводить калийную подкормку, вносить минеральные удобрения. На время активного созревания плодов рассаду нужно опрыскивать водной смесью с борной кислотой.

Чем подкормить рассаду огурцов

Зола. В этом случае грядки можно просто посыпать сухой золой либо поливать растения раствором, приготовленным на ее основе. Для этого золу размешай в большом количестве воды. Жидкий компост. Для приготовления сорви свежую траву, сорняки, ботву растений, опавшие фрукты. Для брожения компост нужно положить в бочку, заполнив ее на две трети, и залить водой. Бочку накрой крышкой. Через несколько дней подкармливай этой смесью огурцы. Дрожжи. Для приготовления этой подкормки пакетик сухих дрожжей разводят водой с добавлением 2 ст. л. сахара для лучшего брожения. Данную подкормку осуществляют максимум дважды за сезон. Фосфор и кальций. Измельченная яичная скорлупа — хорошее средство для подкормки фосфором и кальцием. Важно не забывать промывать скорлупу перед использованием или хранением, чтобы снизить вероятность появления плесени. Для того чтобы воспользоваться этим методом, помести скорлупу в пластиковый пакет и раздави скалкой, либо измельчи в кофемолке в порошок. Его можно подсыпать к развивающемуся растению.

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