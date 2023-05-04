Чем подкормить рассаду огурцов и когда это нужно делать

Когда огуречная рассада приживается на новом месте и начинает набирать зеленую массу, ей нужно будет много азота для быстрого роста огуречных стеблей и листьев.
Для этого опытные садоводы делают время от времени подкормки. Чем подкормить рассаду огурцов — читай в материале.
Есть два способа подкормок после того, как ты посеял(-а) огурцы на рассаду:
С первой подкормкой чаще всего не спешат. Хорошего удобрения требуют слабые и безжизненные ростки. Основное правило первой подкормки — огурцы должны получить достаточное количество азота.
Когда появляются соцветия и плоды, огурцам нужна подкормка на основе магния и калия. Кроме куриного помета и коровьего навоза, можно проводить калийную подкормку, вносить минеральные удобрения. На время активного созревания плодов рассаду нужно опрыскивать водной смесью с борной кислотой.
А когда лучшее время, чтобы сеять морковь, мы уже рассказали в материале.
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