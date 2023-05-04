Чим підгодувати розсаду огірків і коли це потрібно робити

Коли огіркова розсада приживається на новому місці і починає набирати зелену масу, їй потрібно буде багато азоту для швидкого росту огіркових пагонів і листя. Для цього досвідчені садівники час від часу підгодовують її. Чим підгодувати розсаду огірків — читай у матеріалі.

Підживлення розсади огірків: способи

Є два способи підживлення після того, як ти посіяв(-ла) огірки на розсаду:

Позакореневі. Надземну масу обприскують рідкими сумішами добрива з пульверизатора. Це роблять вранці чи ввечері, щоб уникнути опіків. Кореневий. Рідкі добрива вносять у ґрунт поруч зі стеблом — це швидкий доступ харчування до кореневої системи, а згодом і до рослини. Проводять увечері або в похмурий день. При цьому рясно поливають ґрунт.

Коли проводять перше підживлення огірків

З першим підживленням найчастіше не поспішають. Хорошого добрива вимагають слабкі та неживі паростки. Основне правило першого підживлення — огірки мають отримати достатньо азоту.

Наступні підживлення під час цвітіння та плодоношення

Коли з’являються суцвіття та плоди, огіркам потрібне підживлення на основі магнію та калію. Крім курячого посліду та коров’ячого гною, можна проводити калійне підживлення, вносити мінеральні добрива. На час активного дозрівання плодів розсаду потрібно обприскувати водяною сумішшю з борною кислотою.

Чим підгодувати розсаду огірків

Попіл. Грядки можна посипати сухим попелом або поливати рослини розчином, приготованим на його основі. Для цього попіл розмішай у великій кількості води. Рідкий компост. Для приготування візьми свіжу траву, бур’яни, бадилля рослин, опалих фруктів. Для бродіння компост потрібно покласти в бочку, заповнивши її на дві третини, і залити водою. Бочку накрий кришкою. Через кілька днів підживлюй цією сумішшю огірки. Дріжджі. Для приготування цього підживлення пакетик сухих дріжджів розводять водою, додаючи 2 ст. л. цукру для кращого бродіння. Це підживлення роблять максимум двічі за сезон. Фосфор та кальцій. Подрібнена яєчна шкаралупа — гарний засіб для підживлення фосфором та кальцієм. Важливо не забувати промивати шкаралупу перед використанням або зберіганням, щоб зменшити ймовірність появи плісняви. Для того щоб скористатися цим методом, помісти шкаралупу в пластиковий пакет і роздави качалкою або подрібни в кавомолці в порошок. Шкарлупу можна підсипати до рослини, яка починає розвиватися.

А коли найкращий час, щоб сіяти моркву, ми вже розповіли у матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.