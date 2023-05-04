Чим підгодувати розсаду огірків і коли це потрібно робити

Коли огіркова розсада приживається на новому місці і починає набирати зелену масу, їй потрібно буде багато азоту для швидкого росту огіркових пагонів і листя. Для цього досвідчені садівники час від часу підгодовують її. Чим підгодувати розсаду огірків — читай у матеріалі.
Є два способи підживлення після того, як ти посіяв(-ла) огірки на розсаду:
З першим підживленням найчастіше не поспішають. Хорошого добрива вимагають слабкі та неживі паростки. Основне правило першого підживлення — огірки мають отримати достатньо азоту.
Коли з’являються суцвіття та плоди, огіркам потрібне підживлення на основі магнію та калію. Крім курячого посліду та коров’ячого гною, можна проводити калійне підживлення, вносити мінеральні добрива. На час активного дозрівання плодів розсаду потрібно обприскувати водяною сумішшю з борною кислотою.
А коли найкращий час, щоб сіяти моркву, ми вже розповіли у матеріалі.
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