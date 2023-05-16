Зверни увагу на ґрунт та сорт! Що покласти в лунку при посадці огірків для гарного росту

Кожен господар і господиня хочуть, щоб їхній урожай був якомога більшим. Адже вони витрачають на вирощування фруктів та овочів багато місяців. Починаючи з підготовки розсади взимку, особливо наших улюблених огірків.
Щоб їх було багато, потрібно правильно висаджувати розсаду в ґрунт і додавати в лунки живильні елементи. Ми розповімо, що покласти в лунку під час посадки огірків, щоб був великий урожай.
Перед тим як додавати добрива в лунки при посадці огірків, треба визначити тип ґрунту. Також варто звернути увагу на сорт огірків — ранній чи пізній.
Якщо ґрунт більш глинистий, то треба додавати розпушувач. Це може бути деревна зола. Якщо ґрунт піщаний, варто покласти перегній або компост.
Також треба враховувати те, що ранні сорти огірків сходять швидше, їм потрібно менше поживних речовин.
А ось для середніх або пізніх сортів лунку треба заправляти ретельніше, адже огірки залишаються в землі набагато довше.
А ось для середніх або пізніх сортів лунку треба заправляти ретельніше, адже огірки залишаються в землі набагато довше.
Якщо глинистий ґрунт є в теплиці або на вулиці, до лунок при посадці огірків варто додати 2 ст. л. деревної золи. Вона містить мікроелементи та калій. Ще можна додати 10-15 г нітроамофоски. Усе добре змішати з ґрунтом і поливати.
Якщо ти висаджуєш ранні сорти огірків у піщаний ґрунт, у лунки треба додати 3 ст. л. деревної золи, 150–200 г перегною або компосту та 12–18 г нітроамофоски. Усе це необхідно змішати з ґрунтом і полити.
Якщо ти висаджуєш у чорнозем ранні сорти огірків, то у лунки можна не додавати компост та перегній. Досить столової ложки деревної золи.
Якщо ж у тебе огірки середнього чи пізнього сорту, то до лунок треба додати невелику кількість перегною (100–150 г) та ложку деревної золи.
Щоб підживити огірки будь-якого сорту у будь-якому типі ґрунту, можна використовувати кропиву.
Ще один універсальний варіант добрива — використання лушпиння цибулі.
Треба доглядати за своїми рослинами на городі, щоб їм вистачало усіх поживних елементів. Раніше ми розповідали, чим підживити цибулю. Дивись список добрив за посиланням.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!