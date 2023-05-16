Зверни увагу на ґрунт та сорт! Що покласти в лунку при посадці огірків для гарного росту

Кожен господар і господиня хочуть, щоб їхній урожай був якомога більшим. Адже вони витрачають на вирощування фруктів та овочів багато місяців. Починаючи з підготовки розсади взимку, особливо наших улюблених огірків.

Щоб їх було багато, потрібно правильно висаджувати розсаду в ґрунт і додавати в лунки живильні елементи. Ми розповімо, що покласти в лунку під час посадки огірків, щоб був великий урожай.

Що покласти в лунку під час посадки огірків

Перед тим як додавати добрива в лунки при посадці огірків, треба визначити тип ґрунту. Також варто звернути увагу на сорт огірків — ранній чи пізній.

Якщо ґрунт більш глинистий, то треба додавати розпушувач. Це може бути деревна зола. Якщо ґрунт піщаний, варто покласти перегній або компост.

Також треба враховувати те, що ранні сорти огірків сходять швидше, їм потрібно менше поживних речовин.

А ось для середніх або пізніх сортів лунку треба заправляти ретельніше, адже огірки залишаються в землі набагато довше.

Що покласти в лунки при посадці огірків на глинистому ґрунті

Якщо глинистий ґрунт є в теплиці або на вулиці, до лунок при посадці огірків варто додати 2 ст. л. деревної золи. Вона містить мікроелементи та калій. Ще можна додати 10-15 г нітроамофоски. Усе добре змішати з ґрунтом і поливати.

Читати на тему Чим підгодувати розсаду огірків і коли це потрібно робити Чим підгодувати розсаду огірків — читай у матеріалі.

Що покласти в лунки до ранніх сортів огірків у піщаному ґрунті

Якщо ти висаджуєш ранні сорти огірків у піщаний ґрунт, у лунки треба додати 3 ст. л. деревної золи, 150–200 г перегною або компосту та 12–18 г нітроамофоски. Усе це необхідно змішати з ґрунтом і полити.

Що покласти в лунки при висадженні огірків у чорнозем

Якщо ти висаджуєш у чорнозем ранні сорти огірків, то у лунки можна не додавати компост та перегній. Досить столової ложки деревної золи.

Якщо ж у тебе огірки середнього чи пізнього сорту, то до лунок треба додати невелику кількість перегною (100–150 г) та ложку деревної золи.

Що додати до лунок при висадці огірків: універсальний варіант

Щоб підживити огірки будь-якого сорту у будь-якому типі ґрунту, можна використовувати кропиву.

Кропиву дрібно нарізати і запарити окропом на 15 хв. Злегка розім’яти.

Столову ложку кропиви додавати в основу лунки.

Далі — невеликий шар ґрунту.

Додати ложку деревної золи, 100 г перегною та 15 г нітроамофоски.

Усе добре перемішати.

Ще один універсальний варіант добрива — використання лушпиння цибулі.

Кілька жмень цибулиння залити літром окропу, дати настоятися добу.

Столову ложку лушпиння покласти в основу лунки.

Далі — жменя ґрунту, 12 г нітроамофоски, 150 г перегною або компосту та столова ложка деревної золи.

Добре перемішати й полити водою, що залишилася від запарювання лушпиння цибулі.

Треба доглядати за своїми рослинами на городі, щоб їм вистачало усіх поживних елементів. Раніше ми розповідали, чим підживити цибулю. Дивись список добрив за посиланням.

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