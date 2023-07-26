Справжня літня страва: рецепт кабачків у ніжному соусі від української фуд-блогерки

Літо — це сезон овочів, тож варто не проґавити його і вдосталь насолодитися вітамінами у цей період. І якщо тобі вже набридли звичні страви, можеш спробувати приготувати дещо цікаве.
Йдеться про кабачки у ніжному соусі. Для цього рецепту не потрібно багато різних продуктів, оскільки більшість ти знайдеш у своєму холодильнику.
Читай рецепт цієї страви від фуд-блогерки @polli_cooking, яким вона поділилася у своєму профілі в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Смачні рецепти | Фудблог ???????? (@polli_cooking)
Допис, поширений Смачні рецепти | Фудблог ???????? (@polli_cooking)
Кабачки у ніжному соусі готові. Смачного!
А якщо після приготування цієї страви в тебе залишилися ще овочі — то раніше ми розповідали, як правильно заморозити кабачки на зиму.
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