Справжня літня страва: рецепт кабачків у ніжному соусі від української фуд-блогерки

Літо — це сезон овочів, тож варто не проґавити його і вдосталь насолодитися вітамінами у цей період. І якщо тобі вже набридли звичні страви, можеш спробувати приготувати дещо цікаве.

Йдеться про кабачки у ніжному соусі. Для цього рецепту не потрібно багато різних продуктів, оскільки більшість ти знайдеш у своєму холодильнику.

Читай рецепт цієї страви від фуд-блогерки @polli_cooking, яким вона поділилася у своєму профілі в Instagram.

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Інгредієнти

кабачки;

морква;

цибуля;

помідори чері;

крем-сир;

вода;

спеції, копчена паприка — на смак;

сіль — на смак.

Кабачки у ніжному соусі: приготування

Спочатку нам потрібно нарізати кабачки кружечками середньої товщини. Розігрій пательню, додай олію та обсмаж з двох сторін до золотистої скоринки. Після цього зніми кабачки з вогню. Приготуймо засмажку. Для цього очисть цибулю та моркву. Цибулю необхідно нарізати дрібними кубиками, а моркву — натерти на терці. Відправ овочі на сковорідку та обсмажуй протягом п’яти хвилин. Також на цьому етапі потрібно додати сіль на спеції. Розріж помідори чері навпіл і разом із кабачками додай їх на пательню до нашої засмажки та добре все перемішай. Туди ж додай крем-сир, трішки води й ще готуй протягом п’яти-семи хвилин.

Кабачки у ніжному соусі готові. Смачного!

А якщо після приготування цієї страви в тебе залишилися ще овочі — то раніше ми розповідали, як правильно заморозити кабачки на зиму.

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