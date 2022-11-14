Найситніший м’ясний суп — рецепт пікантної солянки від шеф-кухарки Валі Саєнко

Солянка — одна із найситніших страв. Кожна господиня та господар можуть створити свій рецепт солянки, адже кожен додає м’ясо та копченості на свій смак.

Своїм рецептом солянки поділилася шеф-кухарка Валя Саєнко у своєму Instagram. Вона наголосила, що любить цей суп, бо у нього можна покласти будь-яке м’ясо. А винахідливі господині чи господарі можуть зробити його після свята з копченостей, що лишилися.

Рецепт солянки від Валі Саєнко

Інгредієнти на каструлю об’ємом 5 л:

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м’ясо (телячі ребра або інша частина телятини. Можна брати навіть курку) — 1-1,2 кг

копченості та ковбаси — 600 г

солоний огірок (бажано хрумкий) — 200 г

оливки (зелені або чорні, або обидва види) — 100 г

каперси — 50 г

цибуля ріпчаста — 1 шт.

морква — 1 шт.

перець болгарський — 2 шт.

перець чилі — 10 г

часник — 5-7 зубчиків

томати у власному соку — 1 банка (400 г)

спеції (перець, лавровий лист, бажано копчена паприка)

сметана і лимон — для подачі

Приготування солянки від Валі Саєнко

Насамперед треба відварити телятину. Варити суп варто на “другій воді”: перший раз залити м’ясо холодною водою, дати закипіти. Вилити воду, промити м’ясо, залити знову водою і вже потім варити бульйон. М’ясо має варитися мінімум годину.

Поки м’ясо готується, треба підготувати інші інгредієнти. Цибулю нарізати кубиками, а моркву дрібно натерти. Болгарський перець почистити, нарізати та збити в блендері. До нього додати часник, перець чилі та томати. Перебити усе в соус.

Замість цього соусу можна взяти домашню аджику.

Ковбаси нарізати однаковим кубиком. Моркву з цибулею обсмажити на сковороді, за кілька хвилин додати копченості. Добре просмажити. Потім додати солоні огірки й смажити ще 2-3 хв. Залити соусом.

М’ясо з бульйону (якщо це не ребра) дістати, нарізати кубиком і покласти назад. До бульйону додати засмажку, нарізані оливки та каперси. Довести страву до смаку та додати паприку.

Подавати страву зі сметаною та лимоном. Смачного!

Солянка — не єдиний суп, куди потрібно додавати солоні огірки. Раніше ми розповідали рецепт класичного розсольника від Євгена Клопотенка.

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