Ідеальне рішення для поживного обіду: класичний рецепт розсольника від Євгена Клопотенка

З настанням холодів так хочеться, щоб у животі завжди було щось тепленьке та смачненьке. І реалізувати це досить просто!

Розсольник стане чудовим рішенням, як підтримати свій настрій та отримати корисні й поживні мікро- та макроелементи.

Цей суп може бути і пісним, і м’ясним, і грибним, і навіть рибним. Варіантів — безліч! Але шеф-кухар Євген Клопотенко вирішив поділитись домашнім рецептом класичного розсольника з яловичими ребрами та маринованими огірками.

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Розсольник: класичний рецепт

Інгредієнти:

400-500 г яловичих кісток або ребер

1 цибуля

1/2 склянки перловки

1 невелика морква

3 картоплі

3 маринованих огірки

100-150 мл розсолу

100 г кореня селери

2 лаврові листи

1 ст. л. білого хрону

2 дрібки хмелі-сунелі

2 ст. л. соняшникової олії

петрушка (за бажанням)

сметана (за бажанням)

сіль на свій смак

Спосіб приготування:

Перловку промий до чистої води та замочи у воді приблизно на годину. Її можна замінити рисом, гречкою, пшеницею або пшоном. Можна варити взагалі без крупи, збільшивши об’єм картоплі.

Влий у каструлю соняшникову олію та виклади туди яловичі кістки чи ребра. Замість них можна використовувати свинину, яловичину, індичатину чи курятину. Попередньо краще обсмажити м’ясо з усіх боків або приготувати на мангалі.

Почисть та наріж великими шматочками корінь селери, цибулю та моркву. Можна брати й інші овочі, наприклад, гриби, брюссельську капусту чи батат.

Додай нарізані овочі до м’яса. Обсмаж усе на середньому вогні. М’ясо має потемніти.

Додай у каструлю лавровий лист та залий усе водою, щоб покрити овочі приблизно на два пальці. Після закипання води вари бульйон на маленькому вогні протягом 20 хвилин.

Після цього витягни з каструлі кілька шматків м’яса, щоб звільнити місце для інших інгредієнтів. Почисть та наріж середніми кубиками картоплю, вкинь у бульйон.

Додай у каструлю перловку. Мариновані огірки наріж середніми кубиками, але не додавай у суп. Спробуй, чи вони мають гарний смак. Огірки мають бути хрусткими та щільними. Додай у суп огірки приблизно через 15 хвилин, коли картопля та крупа майже зготуються.

Ще через дві-три хвилини додай до каструлі розсіл. Зазвичай кухарі дають огірковий, але можна використовувати і з-під квашеної капусти. Зрештою, якщо немає ніякого, то це теж не біда.

Додай у розсольник хмелі-сунелі та сіль до смаку. Але не передай куті меду, адже огірки та розсіл теж містять сіль. Дай супу настоятись протягом п’яти хвилин.

У кожну тарілку додай трохи білого хрону, листя петрушки та сметану. А якщо хочеш більш насичений смак, то можна додати ще пластівці перцю чилі та копчену паприку.

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