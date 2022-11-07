Ідеальне рішення для поживного обіду: класичний рецепт розсольника від Євгена Клопотенка

З настанням холодів так хочеться, щоб у животі завжди було щось тепленьке та смачненьке. І реалізувати це досить просто!
Розсольник стане чудовим рішенням, як підтримати свій настрій та отримати корисні й поживні мікро- та макроелементи.
Цей суп може бути і пісним, і м’ясним, і грибним, і навіть рибним. Варіантів — безліч! Але шеф-кухар Євген Клопотенко вирішив поділитись домашнім рецептом класичного розсольника з яловичими ребрами та маринованими огірками.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Фото:сайт Євгена Клопотенка
А якщо ти хочеш приготувати щось більш вишукане та незвичне, то читай, як легко зробити сирний крем-суп вдома.
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