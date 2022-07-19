Для розміреної вечері чи поспішного обіду: як приготувати сирний крем-суп

Думаєш, що найпростіше, що можна приготувати з перших страв на своїй кухні, це буде саме бульйон? Можливо й так, але якщо внести деякі корективи у процес готування, то можна отримати вишуканий та надзвичайно ситний сирний крем-суп.

Для спокійної й розважливої вечері або ж поспішного обіду наодинці – його рецепт стане у пригоді будь-кому, хто любить смачно попоїсти.

І навіть якщо вже немає сил на те, щоб нарізати всі інгредієнти максимально обережно та охайно, то всю основну роботу виконає блендер. А для тебе залишиться лише одне завдання – споглядати за процесом варіння та насолоджуватись смаком готової страви.

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Інгредієнти для сирного крем-супу

вода – 1,5 літра

картопля – 3 штуки

морква – 2 штуки

часник – 2 зубчики

твердий сир – 200 грамів

плавлений сир – 200 грамів

соняшникова олія – 2 ст. л.

половинка цибулі

сіль і перець до смаку

Спосіб приготування сирного крем-супу

Спочатку потрібно підготувати усі овочі, почистити їх та нарізати кубиками. Таким чином вони будуть швидше проварюватись, а значить момент насолоди смаку настане ще швидше.

Моркву, картоплю, цибулю та дрібно нарізаний часник викласти на сковорідку та трохи обсмажити, щоб підкреслити їх смак.

Водночас необхідно поставити кипіти воду. Коли овочі підрум’яняться, їх можна додавати у воду, посолити, поперчити та приправити їх своїми улюбленими прянощами.

Коли овочі проваряться близько десяти хвилин, можна додавати натерті сири. Найліпше буде спостерігати за готовністю картоплі, щоб вона стала навіть трохи розвалюватись.

Разом із плавленим та твердим сирами суп має прокипіти ще близько п’ять хвилин. При цьому його краще буде помішувати.

Після цього необхідно лише зняти з вогню суп та збити його блендером до стану пюре. Нарешті вишукана страва готова. Сирний крем-суп можна подавати ще зі хрусткими грінками, щоб підкреслити дисонанс між структурами та наповну насолодитись смаком.

А якщо у тебе виникли проблеми з пошуком головного інгредієнту для цієї страви, читай, як зробити сир у домашніх умовах.

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