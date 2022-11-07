Идеальное решение для питательного обеда: классический рецепт рассольника от Евгения Клопотенко

С наступлением холодов так хочется, чтобы в животе всегда было что-то тепленькое и вкусненькое. И реализовать это достаточно просто!
Рассольник станет отличным решением, как поддержать свое настроение и получить полезные и питательные микро- и макроэлементы.
Этот суп может быть и постным, и мясным, и грибным, и даже рыбным. Вариантов — множество. Но шеф-повар Евгений Клопотенко решил поделиться домашним рецептом классического рассольника с говяжьими ребрами и маринованными огурцами.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Фото:сайт Евгения Клопотенко
А если ты хочешь приготовить что-нибудь более изысканное и необычное, то читай, как легко сделать сырный крем-суп дома.
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