Идеальное решение для питательного обеда: классический рецепт рассольника от Евгения Клопотенко

С наступлением холодов так хочется, чтобы в животе всегда было что-то тепленькое и вкусненькое. И реализовать это достаточно просто!

Рассольник станет отличным решением, как поддержать свое настроение и получить полезные и питательные микро- и макроэлементы.

Этот суп может быть и постным, и мясным, и грибным, и даже рыбным. Вариантов — множество. Но шеф-повар Евгений Клопотенко решил поделиться домашним рецептом классического рассольника с говяжьими ребрами и маринованными огурцами.

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Рассольник: классический рецепт

Ингредиенты:

400-500 г говяжьих костей или ребер

1 лук

1/2 стакана перловки

1 небольшая морковь

3 картофеля

3 маринованных огурца

100-150 мл рассола

100 г корня сельдерея

2 лавровых листа

1 ст. л. белого хрена

2 щепотки хмели-сунели

2 ст. л. подсолнечного масла

петрушка (по желанию)

сметана (по желанию)

соль по вкусу

Способ приготовления:

Перловку промой до чистой воды и замочи в воде примерно на час. Ее можно заменить рисом, гречкой, пшеницей или пшеном. Можно варить вообще без крупы, увеличив объем картофеля.

Влей в кастрюлю подсолнечное масло и выложи туда говяжьи кости или ребра. Вместо них можно использовать свинину, говядину, индюшатину или курятину. Предварительно лучше обжарить мясо со всех сторон или приготовить на мангале.

Почисти и нарежь большими кусочками корень сельдерея, лук и морковь. Можно брать и другие овощи, например грибы, брюссельскую капусту или батат.

Добавь нарезанные овощи к мясу. Обжарь все на среднем огне. Мясо должно потемнеть.

Добавь в кастрюлю лавровый лист и залей все водой, чтобы покрыть овощи примерно на два пальца. После закипания воды вари бульон на маленьком огне в течение 20 минут.

После этого вытащи из кастрюли несколько кусков мяса, чтобы освободить место для других ингредиентов. Почисти и нарежь средними кубиками картофель, брось в бульон.

Добавь в кастрюлю перловку. Маринованные огурцы нарежь средними кубиками, но не добавляй в суп. Попробуй, как они на вкус. Огурцы должны быть хрустящими и плотными. Добавь в суп огурцы спустя примерно 15 минут, когда картофель и крупа почти приготовятся.

Еще через две-три минуты добавь в кастрюлю рассол. Обычно повара дают огуречный, но можно использовать и из-под квашеной капусты. В конце концов, если нет никакого, это тоже не беда.

Добавь в рассольник хмели-сунели и соль по вкусу. Но не переборщи, ведь огурцы и рассол тоже содержат соль. Дай супу настояться в течение пяти минут.

В каждую тарелку добавь немного белого хрена, листьев петрушки и сметану. А если хочешь более насыщенный вкус, то можно добавить еще хлопья перца чили и копченую паприку.

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