Шоу-биз

Интимных сцен в фильмах стало меньше на 40% — в чем причина этой тенденции в кино

Ирина Танасийчук, редактор сайта 06 мая 2024, 22:00
Количество сцен секса
Фото: Pexels

Больше новостей
Как часто надо мыть голову ребенку
Как часто мыть волосы ребенку — трихолог развенчал самые распространенные мифы
Бойцы 65 ОМБр
Не только усталость и вражеские обстрелы? Бойцы 65 ОМБр рассказали, что вредит украинскому войску
Реально ли Украине получить замороженные российские активы: способы
Реально ли Украине получить замороженные российские активы: какие есть решения и к чему стремятся ЕС и США
Гедонистическое питание
Гедонистическое питание — почему мы едим ради удовольствия и чем это опасно
Смотреть больше

Материалы по теме

Дія Освіта
Достоинство во взаимодействии: что известно о сериале от Дія. Освіта об общении с военными и ветеранами
Фільми 2024, які вже вийшли: список найкращих новинок
Фильмы 2024, которые уже вышли: разные жанры и главные герои, но каждый найдет фаворита
Топ міні-серіалів: для перегляду за один вечір
Топ мини-сериалов: десять вариантов, которые можно посмотреть за один вечер
Турецкие сериалы о любви
Пылкие истории чувств: подборка лучших турецких сериалов о любви

Видео
0:03:03
Бойцы 65 ОМБр

Не только усталость и вражеские обстрелы? Бойцы 65 ОМБр рассказали, что вредит украинскому войску
0:04:09
Виктор Лаптев
Без ног, отталкиваясь руками, полз к границе: история украинца, который не хотел жить в оккупации
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:14:18
Россияне массово используют химическое оружие - хлорпикрин
Санкции были нужны 30 лет назад! Россияне массово применяют химическое оружие против ВСУ
0:05:23
Пасха на фронте: бойцы 80 ОМБр рисовали писанки и освящали корзины
Рисовали на писанках дроны! Как прошла Пасха на фронте — показывают бойцы 80 ОМБр
0:01:29
День піхоти
С Днем пехоты 2024! Поздравления и история пехоты Украины
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 6 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:29
Александр Марчук
Услышал аплодисменты и потерял сознание: история Героя Украины, который минным полем вытаскивал тела своих собратьев
Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
В самые темные времена мы способны нести свет! Поздравление Зеленского с Пасхой 2024
0:03:29
Богдан Федин
Спасли только его: история бойца, который чудом выжил и не знал, будет ли ходить
Больше видео
Как часто надо мыть голову ребенку
Читать дальше
Как часто мыть волосы ребенку — трихолог развенчал самые распространенные мифы

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь