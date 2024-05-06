Интимных сцен в фильмах стало меньше на 40% — в чем причина этой тенденции в кино

Начиная с прошлого тысячелетия, на наших экранах количество сцен секса существенно уменьшилось. Среди основных причин называют смену вкусов аудитории.

Об этом сообщает киноисследователь Стивен Фолловз. Подробнее о том, почему интим в кино становится менее популярным, рассказываем дальше.

Количество сцен секса в кино уменьшилось за последние 20 лет

Появление откровенных фильмов, таких как: Бедные-несчастные (Бідолашні створіння), Солтберн и другие объявили возрождением секса на экране — несмотря на отсутствие интереса со стороны аудитории так называемого поколения Z.

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Однако новый отчет показывает, что на самом деле в больших фильмах почти на 40% меньше сексуального контента, чем в начале тысячелетия.

Эти результаты обнародовали на основе данных о 250 самых кассовых фильмах, начиная с 2000 года. Оказалось, что в фильмах, выпущенных в 2023 году, было немногим более 60% эротического содержания.

По жанрам, сексуальные сцены менее всего использовались в боевиках — падение составило около 70%. В то же время, в романтических фильмах зафиксировано гораздо меньше изменений — падение чуть меньше чем на 20%.

Вместе с тем, процент самых кассовых фильмов без сексуального содержания значительно подскочил, примерно с 18% в 2000 году до 46% в 2023 году.

— Наибольший фактор уменьшения сексуального контента — не только меньше интима на экране, но они сосредоточены в пропорционально меньшем количестве фильмов, — объясняет Стивен Фолловз.

В отчете также говорится о водовороте споров вокруг фильмов вроде Бедные-несчастные (Бідолашні створіння), которые вызвали широкое обсуждение из-за большого количества сексуального содержания, а также откровенных сцен в фильме Солтберн.

Однако изображение другого взрослого контента на экране не уменьшается: ругательство и насилие в фильмах происходит примерно на том же уровне, что и в 2000 году.

В чем причина снижения популярности интима в кино

Фолловз предполагает ряд возможных причин упадка сексуальных сцен:

изменения во вкусах аудитории с преобладанием контента, который полностью избегает сексуальных тем, или обрабатывает их более тонко;

обеспокоенность тем, что сцены секса могут повлиять на глобальный прокат, что приведет к более ограничительным возрастным рейтингам или цензуре, что уменьшит потенциальный охват фильма;

возрастающее влияние “координаторов интимных отношений” — приглашение специалистов, заменяющих актеров в сценах интима. Это отражает дискомфорт актеров из-за количества сексуальных сцен, которые их просили делать раньше.

Предварительный анализ показал, что с 2020 года использование координаторов интимной близости возросло в восемь раз.

К еще одной причине того, почему интимные сцены — нечастый гость в кино, относят доступность содержимого для взрослых в других местах.

С распространением порнографии аудитория, которая ищет откровенный взрослый контент, имеет множество вариантов, доступных онлайн.

Это потенциально снизило потребность в интимных сценах в кино, чтобы заполнить эту нишу, позволяя фильмам сосредотачиваться на других элементах повествования без необходимости включать сцены секса для привлечения зрителей.

К тому же, часто такие сцены демонстрируются с мужской точки зрения. Сцены секса часто объективируют, поэтому сейчас режиссеры пытаются изобразить их так, чтобы они были более аутентичными и уважительными по отношению к женщинам.

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