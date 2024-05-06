Інтимних сцен у фільмах поменшало на 40% — у чому причина цієї тенденції у кіно

Починаючи з минулого тисячоліття, на наших екранах кількість сцен сексу суттєво зменшилася. Серед основних причин називають зміну смаків аудиторії.
Про це повідомляє кінодослідник Стівен Фолловз. Докладніше про те, чому інтим у кіно стає менш популярним, розповідаємо далі.
Появу відвертих фільмів, як-от: Бідолашні створіння, Солтберн і інші, оголосили відродженням сексу на екрані — попри відсутність інтересу з боку аудиторії так званого покоління Z.
Однак новий звіт показує, що насправді наразі у великих фільмах майже на 40% менше сексуального контенту, ніж на початку тисячоліття.
Ці результати оприлюднили на основі даних про 250 найкасовіших фільмів, починаючи з 2000 року. Виявилося, що у фільмах, випущених у 2023 році, було трохи понад 60% еротичного вмісту.
За жанрами, сексуальні сцени найменше використовувалися у бойовиках — падіння становить близько 70%. Водночас у романтичних фільмах зафіксовано набагато менше змін — падіння трохи менше ніж на 20%.
За жанрами, сексуальні сцени найменше використовувалися у бойовиках — падіння становить близько 70%. Водночас у романтичних фільмах зафіксовано набагато менше змін — падіння трохи менше ніж на 20%.
Разом з тим, відсоток найкасовіших фільмів без сексуального вмісту значно підскочив, приблизно з 18% у 2000 році до 46% у 2023 році.
— Найбільший фактор зменшення сексуального контенту — не тільки менше інтиму на екрані, але вони зосереджені у пропорційно меншій кількості фільмів, — пояснює Стівен Фолловз.
У звіті також йдеться про вир суперечок навколо фільмів на кшталт Бідолашних створінь, які викликали широке обговорення через велику кількість сексуального вмісту, а також відвертих сцен у фільмі Солтберн.
Однак зображення іншого дорослого контенту на екрані не зменшується: лайка та насильство у фільмах відбуваються приблизно на тому ж рівні, що й у 2000 році.
Фолловз припускає низку можливих причин занепаду сексуальних сцен:
Попередній аналіз показав, що з 2020 року використання координаторів інтимної близькості зріс у вісім разів.
До ще однієї причини того, чому інтимні сцени — нечастий гість у кіно, відносять доступність вмісту для дорослих в інших місцях.
З поширенням порнографії аудиторія, яка шукає відвертий дорослий контент, має велику кількість варіантів, доступних онлайн.
Це потенційно зменшило потребу в інтимних сценах у кіно, щоб заповнити цю нішу, дозволяючи фільмам зосереджуватися на інших елементах оповіді без необхідності включати сцени сексу для залучення глядачів.
До того ж часто такі сцени демонструються з чоловічого погляду. Сцени сексу часто об’єктивують, тому зараз режисери намагаються зобразити їх так, аби вони були більш автентичними й шанобливими щодо жінок.
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