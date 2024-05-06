Інтимних сцен у фільмах поменшало на 40% — у чому причина цієї тенденції у кіно

Починаючи з минулого тисячоліття, на наших екранах кількість сцен сексу суттєво зменшилася. Серед основних причин називають зміну смаків аудиторії.

Про це повідомляє кінодослідник Стівен Фолловз. Докладніше про те, чому інтим у кіно стає менш популярним, розповідаємо далі.

Кількість сцен сексу у кіно зменшилася за останні 20 років

Появу відвертих фільмів, як-от: Бідолашні створіння, Солтберн і інші, оголосили відродженням сексу на екрані — попри відсутність інтересу з боку аудиторії так званого покоління Z.

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Однак новий звіт показує, що насправді наразі у великих фільмах майже на 40% менше сексуального контенту, ніж на початку тисячоліття.

Ці результати оприлюднили на основі даних про 250 найкасовіших фільмів, починаючи з 2000 року. Виявилося, що у фільмах, випущених у 2023 році, було трохи понад 60% еротичного вмісту.

За жанрами, сексуальні сцени найменше використовувалися у бойовиках — падіння становить близько 70%. Водночас у романтичних фільмах зафіксовано набагато менше змін — падіння трохи менше ніж на 20%.

Разом з тим, відсоток найкасовіших фільмів без сексуального вмісту значно підскочив, приблизно з 18% у 2000 році до 46% у 2023 році.

— Найбільший фактор зменшення сексуального контенту — не тільки менше інтиму на екрані, але вони зосереджені у пропорційно меншій кількості фільмів, — пояснює Стівен Фолловз.

У звіті також йдеться про вир суперечок навколо фільмів на кшталт Бідолашних створінь, які викликали широке обговорення через велику кількість сексуального вмісту, а також відвертих сцен у фільмі Солтберн.

Однак зображення іншого дорослого контенту на екрані не зменшується: лайка та насильство у фільмах відбуваються приблизно на тому ж рівні, що й у 2000 році.

У чому причина зниження популярності інтиму у кіно

Фолловз припускає низку можливих причин занепаду сексуальних сцен:

зміни у смаках аудиторії з перевагою контенту, який або повністю уникає сексуальних тем, або обробляє їх більш тонко;

занепокоєння тим, що сцени сексу можуть вплинути на глобальний прокат, що призведе до більш обмежувальних вікових рейтингів або цензури, що зменшить потенційне охоплення фільму;

зростальний вплив “координаторів інтимних стосунків” — запрошення фахівців, що заміняють акторів в сценах інтиму. Це відображає дискомфорт акторів через кількість сексуальних сцен, які їх просили зробити раніше.

Попередній аналіз показав, що з 2020 року використання координаторів інтимної близькості зріс у вісім разів.

До ще однієї причини того, чому інтимні сцени — нечастий гість у кіно, відносять доступність вмісту для дорослих в інших місцях.

З поширенням порнографії аудиторія, яка шукає відвертий дорослий контент, має велику кількість варіантів, доступних онлайн.

Це потенційно зменшило потребу в інтимних сценах у кіно, щоб заповнити цю нішу, дозволяючи фільмам зосереджуватися на інших елементах оповіді без необхідності включати сцени сексу для залучення глядачів.

До того ж часто такі сцени демонструються з чоловічого погляду. Сцени сексу часто об’єктивують, тому зараз режисери намагаються зобразити їх так, аби вони були більш автентичними й шанобливими щодо жінок.

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