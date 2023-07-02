Меншовартість, один народ та інша пропаганда. Як росіяни використовували кіно як зброю проти українців

З початком повномасштабної війни чимало українців відкрили для себе, наскільки була та залишається небезпечною російська пропаганда, адже агресор повсякчас використовує її задля виправдання своїх злочинів.

Та окрім голів, які розмовляють з російських телевізорів, несли потрібні наративи й представники інших галузей, зокрема кінематографа.

Тому артоглядачка Еспресо та Детектор медіа Олена Чиченіна у відео від Dovidka.info розповіла, як працювала російська пропаганда в українському кіно до початку війни, як просувався так званий “руській мір” та у чому полягала брехня у фільмах.

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Як росіяни пропагували ідею “братнього народу”

Варто насамперед зазначити, що російське кіно давно готувалося до повномасштабного вторгнення РФ на територію України, тому повсякчас знецінювало українську націю та мілітаризувало російське суспільство.

Елементи пропаганди присутні ледь не в кожному фільмі.

Фільмів та серіалів, де українці набували викривлених рис, щоб наше суспільство все більше заглиблювалось у комплекс меншовартості, насправді було чимало, а іноді створювалось і за участі самих українців. Крім того, багато стрічок розмивало межі між абсолютно різними народами та ставило практично знак дорівнює між Україною та РФ.

Який принцип створення пропагандистського кіно:

зйомки російською мовою;

головні персонажі росіяни;

другорядні персонажі українці;

дії відбуваються десь на невизначеній території, і навіть якщо це в Україні, то вони не описувались як українські.

Наприклад, у серіалі За законами воєнного часу, який розповідає про період Другої світової війни, головні герої розмовляють російською, хоч і живуть в українських містах. І лише ті персонажі, які мають мінімальні ознаки українськості, виявляються негативними.

Самі ж міста та території, які згадуються, не набувають національних рис та не мають жодних особливостей, що лише допомагає серіалу розмивати межі між уявленням про дві різні країни.

Це розмивало кордони та постійно примушувало глядачів перебувати саме у російському контексті та його сприймати як звичний, рідний та як такий, за яким ностальгують.

Які ідеї просували росіяни у кіно

Одна з основних ідей, які просували росіяни у кіно, пропагувала уявлення про українців, яких умовно можна поділити на дві категорії. Звісно, погані та хороші.

Позитивні персонажі були за СРСР та дружбу з РФ, а ось негативні — були бандерівцями, націоналістами та мали такі риси як жорстокість.

Саме таку ідею можна було простежити саме після повномасштабного вторгнення, коли російські солдати прийшли на наші землі саме з такою картиною світу у голові.

Які фільми намагались дискредитувати українців

Одним з найбільш яскравих представників пропагандистського кінематографу можна вважати серіал Моя прекрасна няня, головна героїня якого приїхала з Маріуполя до Москви.

Її образ достатньо стереотипний. Вона дуже невихована, хамовита та одягається без смаку, безпардонна, проста та за неї часто соромно. Вона кумедна та з неї часто можна посміятись.

А ось у фільмі 12 можна спостерігати абсолютне торжество шовінізму. Він наповнений образами нібито позитивного росіянина, гарячкового грузина та стереотипного єврея, у бік якого летять антисемітські жарти. Однак найбільш ганебним є зображення українця. Бо це такий собі неохайний чоловік, який виявляється ще й хитрим, але водночас нерозумним.

У стрічці Ми з майбутнього 2 йдеться про злих, жорстоких та дуже непривабливих бендерівців. Одного з тих грає навіть український актор. У центрі сюжету герой, який захоплюється бендерівцями, але потрапляє у минуле та стикається з ними, внаслідок чого розчаровується та приходить до висновку, що йому краще об’єднати сили з росіянами.

Та одним з найбільш успішних у виконанні своєї функції можна вважати фільм Брат 2, який пропагує ненависть до всіх інших народів та неприйняття усього, що не є слов’янським. Про це навіть говорить головний герой.

Тепер цю стрічку можна розбирати зі світовою спільнотою, як одну з найбільш популярних у РФ, щоб нагадати, що це війна саме всіх росіян та що їхня ідеологія — ненависть.

Якими серіалами росіяни агітували до служби в армії

Звісно, що неможливо не згадати серіал Кадети, який показував своїх героїв як дуже благородних представників суспільства та практично майбутнє нації. Однак, коли ми зіштовхнулись з цими персонажами у реальності, то побачили їхню сутність насправді.

Також мілітарну тему просував і серіал Солдати, який нібито говорить своїм глядачам, що в армії служити добре та навіть цікаво, а ось за її межами у людини практично майбутнього немає.

Натомість завжди буде гарною ідеєю переглянути стрічки вітчизняного виробництва. Обирай один з топ-7 культових українських фільмів, які вартують твоєї уваги.

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