Комплекс неполноценности, один народ и другая пропаганда. Как россияне использовали кино как оружие против украинцев

С началом полномасштабной войны многие украинцы открыли для себя, насколько была и остается опасной российская пропаганда, ведь агрессор постоянно использует ее для оправдания своих преступлений.

Но кроме говорящих из российских телевизоров голов несли нужные нарративы и представители других отраслей, в частности кинематографа.

Поэтому арт-обозреватель Еспресо и Детектор медиа Елена Чиченина в видео от Dovidka.info рассказала, как работала российская пропаганда в украинском кино до начала войны, как продвигался так называемый “русский мир” и в чем заключалась ложь в фильмах.

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Как россияне пропагандировали идею “братского народа”

Следует, прежде всего, отметить, что российское кино давно готовилось к полномасштабному вторжению РФ на территорию Украины, поэтому постоянно обесценивало украинскую нацию и милитаризировало российское общество.

Элементы пропаганды находятся чуть ли не в каждом фильме.

Фильмов и сериалов, где украинцы приобретали искривленные черты, чтобы наше общество все больше углублялось в комплекс неполноценности, на самом деле было не мало, а иногда ленты создавались при участии самих украинцев. Кроме того, многие ленты размывали границы между совершенно разными народами и ставили практически знак равный между Украиной и РФ.

Каков принцип создания пропагандистского кино:

съемки на русском языке;

главные персонажи — россияне;

второстепенные персонажи — украинцы;

действия происходят где-то на неопределенной территории, и даже если это в Украине, они не описывались как украинские.

Например, в сериале По законам военного времени, рассказывающем о периоде Второй мировой войны, главные герои говорят по-русски, хоть и живут в украинских городах. И только те персонажи, которые имеют минимальные признаки украинскости, оказываются отрицательными.

Сами же города и упоминаемые территории не приобретают национальных черт и не имеют никаких особенностей, что лишь помогает сериалу размывать границы между представлением о двух разных странах.

Это размывало границы и постоянно заставляло зрителей находиться именно в российском контексте и его воспринимать как привычный, родной и как такой, по которому ностальгируют.

Какие идеи продвигали россияне в кино

Одна из основных идей, которые продвигали россияне в кино, пропагандировала представление об украинцах, которых условно можно разделить на две категории. Конечно же, плохие и хорошие.

Позитивные персонажи были за СССР и дружбу с РФ, а вот отрицательные — были бандеровцами, националистами и обладали такой чертой как жестокость.

Именно такую идею можно было проследить именно после полномасштабного вторжения, когда российские солдаты пришли на наши земли именно с такой картиной мира в голове.

Какие фильмы пытались дискредитировать украинцев

Одним из самых ярких представителей пропагандистского кинематографа можно считать сериал Моя прекрасная няня, главная героиня которого приехала из Мариуполя в Москву.

Ее образ достаточно стереотипный. Она очень невоспитанная, хамоватая и одевается безвкусно, беспардонная, простая и за нее часто стыдно. Она смешная и над ней часто можно посмеяться.

А вот в фильме 12 можно наблюдать абсолютное торжество шовинизма. Он наполнен образами положительного россиянина, эмоционального грузина и стереотипного еврея, в сторону которого летят антисемитские шутки. Однако наиболее позорным является изображение украинца. Потому что это неряшливый человек, который оказывается еще и хитрым, но в то же время неразумным.

В ленте Мы из будущего 2 говорится о злых, жестоких и очень неприглядных бендеровцах. Одного из них играет даже украинский актер. В центре сюжета герой, увлекающийся бендеровцами, но попадающий в прошлое и сталкивающийся с ними, в результате чего разочаровывается и приходит к выводу, что ему лучше объединить силы с россиянами.

Но одним из наиболее успешных в выполнении своей функции можно считать фильм Брат 2, пропагандирующий ненависть ко всем другим народам и неприятие всего, что не является славянским. Об этом даже говорит главный герой.

Теперь эту ленту можно разбирать с мировым сообществом как одну из самых популярных в РФ, чтобы напомнить, что это война всех россиян и что их идеология — ненависть.

Какими сериалами россияне агитировали на службу в армии

Конечно, невозможно не упомянуть сериал Кадеты, показывавший своих героев как очень благородных представителей общества и практически будущего нации. Однако когда мы столкнулись с этими персонажами в реальности, то увидели их сущность на самом деле.

Также милитарную тему продвигал и сериал Солдаты, якобы говорящий своим зрителям, что в армии служить хорошо и даже интересно, а вот за ее пределами у человека практически будущего нет.

В то же время всегда будет хорошей идеей пересмотреть ленты отечественного производства. Выбирай один из топ-7 культовых украинских фильмов, которые достойны твоего внимания.

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