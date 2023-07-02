Шоу-биз

Комплекс неполноценности, один народ и другая пропаганда. Как россияне использовали кино как оружие против украинцев

Даниэла Долотова, редактор сайта 02 июля 2023, 17:00
кіно пропагандистів
Фото: Pexels

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