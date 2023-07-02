Комплекс неполноценности, один народ и другая пропаганда. Как россияне использовали кино как оружие против украинцев

С началом полномасштабной войны многие украинцы открыли для себя, насколько была и остается опасной российская пропаганда, ведь агрессор постоянно использует ее для оправдания своих преступлений.
Но кроме говорящих из российских телевизоров голов несли нужные нарративы и представители других отраслей, в частности кинематографа.
Поэтому арт-обозреватель Еспресо и Детектор медиа Елена Чиченина в видео от Dovidka.info рассказала, как работала российская пропаганда в украинском кино до начала войны, как продвигался так называемый “русский мир” и в чем заключалась ложь в фильмах.
Следует, прежде всего, отметить, что российское кино давно готовилось к полномасштабному вторжению РФ на территорию Украины, поэтому постоянно обесценивало украинскую нацию и милитаризировало российское общество.
Элементы пропаганды находятся чуть ли не в каждом фильме.
Элементы пропаганды находятся чуть ли не в каждом фильме.
Фильмов и сериалов, где украинцы приобретали искривленные черты, чтобы наше общество все больше углублялось в комплекс неполноценности, на самом деле было не мало, а иногда ленты создавались при участии самих украинцев. Кроме того, многие ленты размывали границы между совершенно разными народами и ставили практически знак равный между Украиной и РФ.
Например, в сериале По законам военного времени, рассказывающем о периоде Второй мировой войны, главные герои говорят по-русски, хоть и живут в украинских городах. И только те персонажи, которые имеют минимальные признаки украинскости, оказываются отрицательными.
Сами же города и упоминаемые территории не приобретают национальных черт и не имеют никаких особенностей, что лишь помогает сериалу размывать границы между представлением о двух разных странах.
Это размывало границы и постоянно заставляло зрителей находиться именно в российском контексте и его воспринимать как привычный, родной и как такой, по которому ностальгируют.
Это размывало границы и постоянно заставляло зрителей находиться именно в российском контексте и его воспринимать как привычный, родной и как такой, по которому ностальгируют.
Одна из основных идей, которые продвигали россияне в кино, пропагандировала представление об украинцах, которых условно можно разделить на две категории. Конечно же, плохие и хорошие.
Позитивные персонажи были за СССР и дружбу с РФ, а вот отрицательные — были бандеровцами, националистами и обладали такой чертой как жестокость.
Именно такую идею можно было проследить именно после полномасштабного вторжения, когда российские солдаты пришли на наши земли именно с такой картиной мира в голове.
Одним из самых ярких представителей пропагандистского кинематографа можно считать сериал Моя прекрасная няня, главная героиня которого приехала из Мариуполя в Москву.
Ее образ достаточно стереотипный. Она очень невоспитанная, хамоватая и одевается безвкусно, беспардонная, простая и за нее часто стыдно. Она смешная и над ней часто можно посмеяться.
Ее образ достаточно стереотипный. Она очень невоспитанная, хамоватая и одевается безвкусно, беспардонная, простая и за нее часто стыдно. Она смешная и над ней часто можно посмеяться.
А вот в фильме 12 можно наблюдать абсолютное торжество шовинизма. Он наполнен образами положительного россиянина, эмоционального грузина и стереотипного еврея, в сторону которого летят антисемитские шутки. Однако наиболее позорным является изображение украинца. Потому что это неряшливый человек, который оказывается еще и хитрым, но в то же время неразумным.
В ленте Мы из будущего 2 говорится о злых, жестоких и очень неприглядных бендеровцах. Одного из них играет даже украинский актер. В центре сюжета герой, увлекающийся бендеровцами, но попадающий в прошлое и сталкивающийся с ними, в результате чего разочаровывается и приходит к выводу, что ему лучше объединить силы с россиянами.
Но одним из наиболее успешных в выполнении своей функции можно считать фильм Брат 2, пропагандирующий ненависть ко всем другим народам и неприятие всего, что не является славянским. Об этом даже говорит главный герой.
Теперь эту ленту можно разбирать с мировым сообществом как одну из самых популярных в РФ, чтобы напомнить, что это война всех россиян и что их идеология — ненависть.
Теперь эту ленту можно разбирать с мировым сообществом как одну из самых популярных в РФ, чтобы напомнить, что это война всех россиян и что их идеология — ненависть.
Конечно, невозможно не упомянуть сериал Кадеты, показывавший своих героев как очень благородных представителей общества и практически будущего нации. Однако когда мы столкнулись с этими персонажами в реальности, то увидели их сущность на самом деле.
Также милитарную тему продвигал и сериал Солдаты, якобы говорящий своим зрителям, что в армии служить хорошо и даже интересно, а вот за ее пределами у человека практически будущего нет.
В то же время всегда будет хорошей идеей пересмотреть ленты отечественного производства. Выбирай один из топ-7 культовых украинских фильмов, которые достойны твоего внимания.
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