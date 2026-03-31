Виплата 1500 грн в квітні 2026: хто та як може отримати допомогу

У квітні 2026 року українці зможуть отримати одноразову грошову доплату в розмірі 1500 гривень.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 341, яка була ухвалена 18 березня 2026 року — повідомляє Пенсійний фонд України.

Одноразова виплата 1500 у квітні 2026 — хто її отримає

Право на виплату мають ті, хто станом на 1 квітня 2026 року отримує пенсію або державні соціальні виплати, за умови, що розмір пенсії разом із надбавками не перевищує 25 950 гривень.

Особливі категорії, які отримують виплату в розмірі 1500 грн незалежно від розміру пенсії:

особи, які брали участь у захисті України;

члени сімей загиблих або зниклих безвісти захисників;

учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Читати на тему Виплати на дітей розпочалися: як отримати 8000 грн за програмою єЯсла Стартували виплати за програмою єЯсла.

В Пенсійному фонді України конкретно пояснили, кого стосується нова ініціатива уряду.

Разова виплата 1500 в квітні доступна пенсіонерам:

за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника;

за вислугу років та спеціальні пенсії (для держслужбовців, військових, народних депутатів, науковців), якщо вони мають право на пенсію за віком у солідарній системі;

соціальні пенсії та пенсії для постраждалих від Чорнобиля.

Допомога 1500 в квітні 2026 доступна отримувачам наступних соціальних виплат:

переселенці;

малозабезпечені сім’ї;

особи без права на пенсію;

люди з інвалідністю та діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за хворими або людьми з інвалідністю;

тимчасова допомога особам пенсійного віку без права на пенсію;

допомога на дітей: одиноким матерям, опікунам, сім’ям із тяжкохворими або багатодітними дітьми, дітям позбавленим батьківського піклування;

грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків.

Як отримати 1500 в квітні 2026

Виплата буде автоматично нарахована у квітні 2026, додатково нікуди звертатися не потрібно.

Якщо людина підпадає під кілька категорій, виплата здійснюється за однією підставою.

Також будь обережним і не поведися на провокацію.

