Дотація на корів 2026: хто має право на її отримання і як подати заявку

З 7 квітня 2026 року стартує прийом заявок на отримання спеціальної бюджетної дотації для підтримки тваринництва, а саме для утримання корів, кіз та овець.
Як подати заявку та за яких умов виплатять кошти
Дотація на корів 2026
З 7 квітня 2026 року у Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочинається прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для підтримки тваринництва.
Дотація передбачена як для утримання корів будь-якого напрямку продуктивності, так і для маточного поголів’я кіз та овець.
Господарство, яке має від трьох до ста корів, може отримати 7 тисяч гривень за кожну корову.
Якщо ж у господарстві є кози або вівці — від п’яти до п’ятисот голів, тоді за кожну козу чи вівцю можна отримати 2 тисячі гривень.
У 2026 році отримати дотацію можуть усі господарства, незалежно від того, чи користувалися вони цією підтримкою у попередні роки.
Дотація на корів 2026 — як оформити в ДАР
Щоб отримати дотацію на корів, потрібно, щоб тварини були ідентифіковані та зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).
Дотація доступна на всій території України, крім громад у зоні активних бойових дій або окупації.
Як подати заявку на дотацію — покроково
- Зареєструвати тварин: звернутися до державної установи ветеринарної медицини або філіалу Агентства з ідентифікації та реєстрації тварин. Переконатися, що всі корови внесені до ДАР.
- Зайти на сайт www.dar.gov.ua і звідти в електронний кабінет.
- В розділі Тварини перевірити, що всі корови внесені правильно.
- В розділі Доступні програми обрати спеціальну бюджетну дотацію на корів та натиснути: Подати заявку
- Заповнити заявку: вказати кількість корів. Система автоматично розрахує суму дотації.
- Заповнити анкету та погодитися на перевірку даних.
- Підписати заявку. Використати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
- Очікувати результат: ДАР перевіряє дані та надсилає повідомлення про статус у кабінет.
- Підписати договір після схвалення заявки.
Дотація надійде на вказаний рахунок після підписання договору.
