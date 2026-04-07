Дотация на коров 2026: кто имеет право на её получение и как подать заявку

С 7 апреля 2026 года начинается прием заявок на получение специальной бюджетной дотации для поддержки животноводства, а именно для содержания коров, коз и овец.
Дотация на коров 2026
С 7 апреля 2026 года в Государственном аграрном реестре (ДАР) начинается прием заявок на специальные бюджетные дотации для поддержки животноводства.
Дотация предусмотрена как для содержания коров любого направления продуктивности, так и для маточного поголовья коз и овец.
Хозяйство, которое имеет от трёх до ста коров, может получить 7 тысяч гривен за каждую корову.
Если же в хозяйстве есть козы или овцы — от пяти до пятисот голов, тогда за каждую козу или овцу можно получить 2 тысячи гривен.
В 2026 году получить дотацию могут все хозяйства, независимо от того, пользовались ли они этой поддержкой в предыдущие годы.
Дотация на коров 2026 — как оформить
Чтобы получить дотацию на коров, нужно, чтобы животные были идентифицированы и зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ДАР).
Дотация доступна на всей территории Украины, кроме громад в зоне активных боевых действий или оккупации.
Как подать заявку на дотацию — пошагово
- Зарегистрировать животных: обратиться в государственное учреждение ветеринарной медицины или филиал Агентства по идентификации и регистрации животных. Убедиться, что все коровы внесены в ДАР.
- Зайти на сайт www.dar.gov.ua и войти в электронный кабинет.
- В разделе Животные проверить, что все коровы внесены правильно.
- В разделе Доступные программы выбрать специальную бюджетную дотацию на коров и нажать: Подать заявку.
- Заполнить заявку: указать количество коров. Система автоматически рассчитает сумму дотации.
- Заполнить анкету и согласиться на проверку данных.
- Подписать заявку, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).
- Ожидать результат: ДАР проверяет данные и отправляет уведомление о статусе в кабинет.
- Подписать договор после одобрения заявки.
Дотация поступит на указанный счет после подписания договора.
А ещё узнай, когда начнут выплачивать кешбэк на топливо в Украине: разъяснение Минэкономики.
