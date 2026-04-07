Дотация на коров 2026: кто имеет право на её получение и как подать заявку

С 7 апреля 2026 года начинается прием заявок на получение специальной бюджетной дотации для поддержки животноводства, а именно для содержания коров, коз и овец.

Как подать заявку и при каких условиях выплатят средства — читай в материале.

Дотация на коров 2026

С 7 апреля 2026 года в Государственном аграрном реестре (ДАР) начинается прием заявок на специальные бюджетные дотации для поддержки животноводства.

Дотация предусмотрена как для содержания коров любого направления продуктивности, так и для маточного поголовья коз и овец.

Хозяйство, которое имеет от трёх до ста коров, может получить 7 тысяч гривен за каждую корову.

Если же в хозяйстве есть козы или овцы — от пяти до пятисот голов, тогда за каждую козу или овцу можно получить 2 тысячи гривен.

В 2026 году получить дотацию могут все хозяйства, независимо от того, пользовались ли они этой поддержкой в предыдущие годы.

Читать по теме Помощь ФЛП 2026: какие выплаты предусмотрены малому бизнесу Кто может получить пособие в 2026 году?

Дотация на коров 2026 — как оформить

Чтобы получить дотацию на коров, нужно, чтобы животные были идентифицированы и зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ДАР).

Дотация доступна на всей территории Украины, кроме громад в зоне активных боевых действий или оккупации.

Как подать заявку на дотацию — пошагово

Зарегистрировать животных: обратиться в государственное учреждение ветеринарной медицины или филиал Агентства по идентификации и регистрации животных. Убедиться, что все коровы внесены в ДАР. Зайти на сайт www.dar.gov.ua и войти в электронный кабинет. В разделе Животные проверить, что все коровы внесены правильно. В разделе Доступные программы выбрать специальную бюджетную дотацию на коров и нажать: Подать заявку. Заполнить заявку: указать количество коров. Система автоматически рассчитает сумму дотации. Заполнить анкету и согласиться на проверку данных. Подписать заявку, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП). Ожидать результат: ДАР проверяет данные и отправляет уведомление о статусе в кабинет. Подписать договор после одобрения заявки.

Дотация поступит на указанный счет после подписания договора.

А ещё узнай, когда начнут выплачивать кешбэк на топливо в Украине: разъяснение Минэкономики.

