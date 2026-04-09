Пенсійний вік в Україні 2026: скільки років стажу треба мати для виходу на пенсію

У 2026 році питання виходу на заслужений відпочинок в Україні набуває нових сенсів. Попри те, що пенсійний вік залишається на позначці 60 років, реальна можливість перестати працювати стає дедалі жорсткішою через щорічне підвищення вимог до страхового стажу — подробиці читай в матеріалі.

Пенсійний вік в Україні 2026: коли можна вийти на пенсію

Згідно з чинною реформою, у 2026 році поріг страхового стажу знову зріс. Тепер, щоб вийти на пенсію у 60 років, громадянам необхідно мати принаймні 33 роки офіційного стажу. Для тих, хто не накопичив такої кількості років, існують інші вікові пороги:

Вихід у 63 роки: потребує наявності стажу від 23 до 33 років.

Вихід у 65 років: можливий за умови стажу від 15 до 23 років.

Соціальна допомога: якщо стаж менший за 15 років, людина зможе розраховувати лише на державну соціальну допомогу після досягнення 65-річчя.

Важливо розуміти, що ці вимоги продовжуватимуть зростати до 2028 року, коли для виходу на пенсію у 60 років знадобиться вже 35 років стажу. Це створює ситуацію, за якої пенсійний вік підвищується автоматично для тих, хто працював неофіційно або мав перерви у кар’єрі.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова у своєму нещодавньому інтерв’ю підкреслила, що де-факто підвищення пенсійного віку в Україні вже відбувається, навіть без ухвалення спеціальних законів.

На її думку, збільшення вимог до страхового стажу — це прихований механізм, який примушує людей довше залишатися на ринку праці.

Більше того, Лібанова зробила резонансну заяву про те, що в майбутньому людство може працювати ледь не до 90 років. Це пов’язано з тим, що населення України стрімко старіє, а кількість молодих працівників зменшується, що створює критичне навантаження на пенсійну систему.

Крім того, досвід європейських країн показує, що залучення літніх людей до активної праці є вигідним для держави.

Наразі депутати Верховної Ради та урядовці намагаються уникати прямого підвищення вікового порогу до 65 чи 67 років, як це зробили в багатьох країнах ЄС. Проте економічна реальність диктує свої умови. За нинішньої демографічної ситуації пенсійна система просто не витримає раннього виходу людей на відпочинок.

