Хто ж врятує, як не рідний брат? Як бійці з однієї родини разом боронять Україну

Ця війна для них одна на двох. Вони пліч-о-пліч стримують ворога і все роблять лише разом. Попри високий ризик з погляду збереження родини, разом ходять на бойові, бо запевняють: хто ж підтримає та врятує, як не рідний брат.

У 7-му стрілецькому батальйоні 65-ї окремої механізованої бригади Великий луг боронять країну рідні брати з Івано-Франківщини, які служать в одному підрозділі. Як проходить їхня спільна боротьба за Україну — далі в матеріалі.

Два брати на одному полі битви: історія воїнів з Івано-Франківщини

29-річний армієць на псевдо Романович зустрів велику війну біля фронту, служив рятувальником в Авдіївці. Його молодший брат з позивним Укроп вже тоді був добровольцем на передовій. Різниця у віці між ними невелика — один рік і два місяці.

— Долучився до батальйону, де вже брат служив, їздив до нього в ролі волонтера. Не далеко їхній напрямок був від місця мого перебування. Зрозумів, що моя допомога тут потрібна. І разом зараз ми в одному зводі. Я сержант, він мій командир відділення.

Вони навіть поранення дістали в один день. Спершу прилетіло Укропу, а брату довелося рятувати.

— Було у плече поранення і в ногу. Я якось 200 метрів ще добіг. Ну, закинув (брат — ред.) мене в окоп, обмотав, заспокоїв. Мене на евак і його через якихось дві-три години “затрьохсотило”, — розповідає військовий.

Нині вони так само разом ходять на бойові. Певні, так і треба, бо хто ж підтримає, або врятує, як не рідний брат? Разом відчувають себе більш захищеними.

— Заступаємо ми на один спостережний пункт. І через вогневе ураження, яке ворог наносить, є ризик, що відразу обидва можемо загинути. Ну, або поранитись. Мама переживає, а ми більше налаштовані, що разом ми сильніші.

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