Кто же спасет, как не родной брат? Как бойцы из одной семьи вместе защищают Украину

Эта война для них одна на двоих. Они бок о бок сдерживают врага и все делают только вместе. Несмотря на высокий риск с точки зрения сохранения семьи, вместе ходят на боевые, потому что уверяют: кто поддержит и спасет, как не родной брат.

В 7-м стрелковом батальоне 65-й отдельной механизированной бригады Великий луг защищают страну родные братья из Ивано-Франковской области, которые служат в одном подразделении. Как проходит их совместная борьба за Украину — далее в материале.

Два брата на одном поле битвы: история воинов с Ивано-Франковской области

29-летний армиец с позывным Романович встретил великую войну у фронта, служил спасателем в Авдеевке. Его младший брат с позывным Укроп уже тогда был добровольцем на передовой. Разница в возрасте между ними невелика — один год и два месяца.

— Присоединился к батальону, где брат служил, ездил к нему в роли волонтера. Не далеко их направление было от места моего пребывания. Понял, что моя помощь здесь нужна. И вместе сейчас мы в одном своде. Я сержант, он мой командир отделения.

Они даже ранения получили в один день. Сначала прилетело Укропу, а брату пришлось спасать.

— Было в плечо ранение и в ногу. Я как-то 200 метров еще добежал. Ну, забросил (брат — ред.) меня в окоп, обмотал, успокоил. Меня на эвак и его через каких-нибудь два-три часа “затрехсотило”, — рассказывает военный.

Сейчас они вместе ходят на боевые. Уверены, так и надо, потому что кто поддержит, или спасет, как не родной брат? Вместе чувствуют себя более защищенными.

— Заступаем мы на один наблюдательный пункт. И из-за огневого поражения, которое враг наносит, существует риск, что сразу оба можем погибнуть. Ну, или пораниться. Мама переживает, а мы больше настроены, что вместе мы сильнее.

Также читай историю других братьев-защитников, вместе прошедших фронт и ампутацию.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.