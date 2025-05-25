Люди

Кто же спасет, как не родной брат? Как бойцы из одной семьи вместе защищают Украину

Андрей Почтев 25 мая 2025, 09:00
Кто же спасет, как не родной брат? Как бойцы из одной семьи вместе защищают Украину
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Надел только раз… Как вышиванки стали напоминанием о павших воинах

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