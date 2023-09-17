Люди

Росіяни гатять по рятувальниках, попри конвенції: робота ДСНС під час війни

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 17 Вересня 2023, 22:00

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