Росіяни гатять по рятувальниках, попри конвенції: робота ДСНС під час війни

Гасять пожежі, розбирають завали, ліквідовують наслідки повеней, доставляють воду, розміновують території, навчають правил безпеки і навіть знімають кішок із дерев. Усе це — українські рятувальники. Сьогодні уся країна святкує професійний День рятувальної служби.

До Гостомельських рятувальників приїжджаємо вранці. Вони нещодавно розпочали робочий день. Підрозділ невеликий. На зміну — по 4 людини. Наразі, каже керівник групи, у них мирна робота, як до війни. Сезонні займання.

Утім, щодня про часи окупації Гостомеля, про ті страшні лютневі дні 2022 року, нагадує їм бос Василь. Безпородний собака, який щодня виходить з ними на чергування.

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Їдемо з рятувальниками на планове завдання. Готуються до ймовірного повтору блекауту. Владислав каже: дуже багато колег постраждали і навіть загинули минулого року на енергооб’єктах.

Попри те, що ДСНСники захищені міжнародними конвенціями, оскільки не ведуть бойових дій, а виїжджають для порятунку людей та надання допомоги, росіяни неодноразово їх обстрілювали під час ліквідації наслідків ударів.

Владислав пригадує минулий рік. Своє 24 лютого.

— Всіх нас підняли по тривозі. Не вірилось. Насправді, дуже не вірилось в те, що таки почалась війна, повномасштабне вторгнення. Нас викликали всіх у підрозділ. Весь особовий склад протягом години зібрався в частині, — розповідає начальник 53-го державного пожежно-рятувального поста смт Гостомель ГУ ДСНС України Владислав П’ятак.

Від початку повномасштабного вторгнення працівники ДСНС врятували від вірної смерті щонайменше 4300 українців — витягли з-під завалів чи з вогню, врятували після підриву Каховської ГЕС чи евакуювали з-під обстрілів.

За статистикою ДСНС, 20% жертв при розмінуваннях — це саме сапери-надзвичайники. Від початку великої війни при виконанні службових обов’язків 80 працівників служби загинули і майже три сотні було поранено.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те через що відбувається пожежа та як її уникнути.

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