Україна

На Півдні частіше горять ліси! ДСНС розповідають, через що відбувається пожежа та як її уникнути

Луїза Єрьоміна 24 Липня 2023, 07:30

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