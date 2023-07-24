На Півдні частіше горять ліси! ДСНС розповідають, через що відбувається пожежа та як її уникнути

У південних областях через стійку суху погоду почастішали займання в екосистемах. Лише на Миколаївщині таких пожеж було понад сім сотень. Та працівники ДСНС вкотре наголошують, що вогонь спалахує і через людську недбалість, тому закликають місцевих не спалювати суху траву. Також нагадують і про заборону на відвідування та відпочинок у лісах.

В’ячеслав розповідає, спочатку поблизу лісу зайнялися суха трава та очерет. А потім вогонь перекинувся на хвойний настил.

Велика пожежа, викликали державну службу порятунку, допомагали гасити пожежу, яка не перший раз вже стається в цьому лісі, — розповідає житель Миколаєва В’ячеслав.

Ось так працівники ДСНС спочатку вручну приборкують пожежу. Кажуть, вогонь поширюється надзвичайно швидко.

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Масштаби займання лише у цьому Баловно-Матвіївському лісовому урочищі вражають. Працівники ДСНС укотре закликають місцевих не палити сухої трави. Бо через це часто виникають масштабні займання, що знищують екосистему та завдають величезних збитків.

А ще рятувальники нагадують про заборону відвідування лісів під час війни. Бо майже у 20 відсотках насаджень області залишаються вибухонебезпечні предмети. Через сильну спеку та необережність вони можуть здетонувати й забрати людські життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про виділення $250 мільйонів на підтримку аграріїв.

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