На Юге чаще горят леса! ГСЧС рассказывают, из-за чего происходит пожар и как его избежать

В южных областях из-за устойчивой сухой погоды участились возгорания в экосистемах. Только в Николаевской области таких пожаров было более семи сотен. Но работники ГСЧС в очередной раз подчеркивают, что огонь загорается и из-за человеческой халатности, поэтому призывают местных не сжигать сухую траву. Также напоминают и о запрете на посещение и отдых в лесах.

Вячеслав рассказывает, что сначала вблизи леса занялись сухая трава и камыши. А потом огонь перешел на хвойный настил.

Большой пожар, вызвавший государственную службу спасения, помогали тушить пожар, который не первый раз происходит в этом лесу, — рассказывает житель Николаева Вячеслав.

Вот так работники ГСЧС сначала вручную укрощают пожар. Говорят, огонь распространяется очень быстро.

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Масштабы возгорания только в этом Баловно-Матвеевском лесном урочище впечатляют. Работники ГСЧС призывают местных не курить сухой травы. Потому что из-за этого часто возникают масштабные возгорания, уничтожающие экосистему и наносящие огромный ущерб.

А еще спасатели напоминают о запрете на посещение лесов во время войны. Потому что почти в 20 процентах насаждений области остаются взрывоопасные предметы. Из-за сильной жары и неосторожности они могут сдетонировать и унести человеческие жизни.

Напомним, ранее мы рассказывали о выделении $250 миллионов в поддержку аграриев.

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