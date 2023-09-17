Россияне стреляют по спасателям, несмотря на конвенции: работа ГСЧС во время войны

Тушат пожары, разбирают завалы, ликвидируют последствия наводнений, доставляют воду, разминируют территории, учат правилам безопасности и даже снимают кошек с деревьев. Все это — украинские спасатели. Сегодня вся страна отмечает профессиональный День спасательной службы.

К Гостомельским спасателям приезжаем утром. Они недавно приступили к работе. Подразделение невелико. На смену — по 4 человека. Пока что, говорит руководитель группы, у них мирная работа, как до войны. Сезонные возгорания.

Впрочем, каждый день о временах оккупации Гостомеля, о тех страшных февральских днях 2022 года напоминает им босс Василий. Это беспородная собака, которая каждый день выходит с ними на дежурство.

Сейчас также смотрят

Едем со спасателями на плановое задание. Готовятся к вероятному повтору блэкаута. Владислав говорит: очень многие коллеги пострадали и даже погибли в прошлом году на энергообъектах.

Несмотря на то, что сотрудники ГСЧС защищены международными конвенциями, поскольку не ведут боевых действий, а выезжают для спасения людей и оказания помощи, россияне неоднократно их обстреливали при ликвидации последствий ударов.

Владислав вспоминает прошлый год. Свое 24 февраля.

— Всех нас подняли по тревоге. Не верилось. На самом деле, очень не верилось в то, что началась война, полномасштабное вторжение. Нас вызвали всех в подразделение. Весь личный состав в течение часа собрался в части, — рассказывает начальник 53-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Гостомель ГУ ГСЧС Украины Владислав Пятак.

С начала полномасштабного вторжения работники ГСЧС спасли от верной смерти не менее 4300 украинцев — вытащили из-под завалов или из огня, спасли после подрыва Каховской ГЭС или эвакуировали из-под обстрелов.

По статистике ГСЧС, 20% жертв при разминировании — это саперы-чрезвычайники. С начала полномасштабной войны при исполнении служебных обязанностей 80 работников службы погибли и почти три сотни были ранены.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, почему возникает пожар и как его избежать.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.