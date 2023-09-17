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Россияне стреляют по спасателям, несмотря на конвенции: работа ГСЧС во время войны

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 17 сентября 2023, 22:00

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