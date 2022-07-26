Якщо купатися заборонено, то у воду не лізь! Що таке лептоспіроз та чим він небезпечний

Щоліта треба чекати висновків фахівців, які розкажуть, чи можна купатися у водоймах України. Інакше можна заразитися різними інфекціями, які, на жаль, можуть мати летальний кінець.

15-річний учень з Броварів після купання у ставку захворів на лептоспіроз. Згодом дитина померла. Про це 25 липня на оперативній нараді повідомила в.о. директора Броварської районної філії ДУ Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України Оксана Колесник.

Що таке лептоспіроз

Лептоспіроз — небезпечне інфекційне захворювання людей і тварин, яке викликає мікроорганізми роду Leptospira шляхом передачі збудника з забрудненими продуктами, водою, а також контактним — через пошкоджені шкіру і слизові оболонки.

Джерелами збудників лептоспірозу є інфіковані тварини — переважно дрібні ссавці (мишовидні та водоплаваючі гризуни), комахоїдні, сільськогосподарські тварини, собаки, промислові тварини (лисиці та ін.).

Від людини до людини захворювання не передається.

Збудник потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин. Захворіти на лептоспіроз можна під час купання, ловлі риби у заражених водоймах, її розробці, сінокосі на зволожених територіях, при догляді за хворими й інфікованими тваринами тощо.

В Україні захворюваність на лептоспіроз сезонна. Вона зростає навесні та влітку, коли люди більше часу проводять біля водойм.

Симптоми лептоспірозу

Хвороба може проявитися не відразу. Інфекція може дати про себе знати у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження.

Симптоми можуть бути як легкими, так і складними:

головний біль;



гарячка;



біль у м’язах;



почервоніння очей;



діарея, висипання;

ураження нирок;



ураження печінки;



менінгіт.

Діагностика лептоспірозу

Дуже часто це захворювання складно діагностувати, адже симптоми схожі до інших хвороб, наприклад, грипу. Якщо у тебе є подібні симптоми й ти нещодавно контактував(-ла) з хворими тваринами або ймовірно зараженим водоймищем, треба якомога швидше звернутися до лікаря.

Лептоспіроз лікують антибіотиками. Якщо є підозра на це захворювання, лікування необхідно розпочати якнайшвидше.

Треба уважно ставитися до будь-якого середовища, в якому ти перебуваєш, адже можна підхопити серйозні інфекції. Раніше ми розповідали, що таке гепатит B, де ним можна заразитися та чим допоможе екстрена вакцинація.

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