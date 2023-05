Такие непохожие между собой! Список победителей Евровидения со времен 2000-х

Если в известной песне победитель забирает все, то в песенном конкурсе Евровидения он или она точно получает, кроме кубка, еще и сердца зрителей. Каждый год триумфаторы удивляют весь мир, ведь они так непохожи между собой.

В ожидании пополнения в их рядах, предлагаем вспомнить всех победителей главного песенного конкурса Евровидения.

Список победителей Евровидения со времен 2000-х

2000 год — Дания: Olsen Brothers с песней Fly on the Wings of Love

2001 год — Эстония: Танель Падар, Дэйв Бентон и 2XL с песней Everybody

2002 год — Латвия: Marie N с песней I Wanna

2003 год — Турция: Sertab Erener с песней Everyway That I Can

2004 год — Украина: Руслана с песней Wild Dances

2005 год — Греция: Елена Папариза с песней My Number One

2006 год — Финляндия: Lordi с песней Hard Rock Hallelujah

2007 год — Сербия: Мария Шерифович с песней Молитва

2008 год — Россия: Дима Билан с песней Believe

2009 год — Норвегия: Александр Рыбак с песней Fairytale

2010 год — Германия: Лена Майер-Ландрут с песней Satellite

2011 год — Азербайджан: Ell/Nikki с песней Running Scared

2012 год — Швеция: Лорин с песней Euphoria

2013 год — Дания: Эммели де Форест с песней Only Teardrops

2014 год — Австрия: Кончита Вурст с песней Rise Like a Phoenix

2015 год — Швеция: Монс Сельмерлев с песней Heroes

2016 год — Украина: Джамала с песней 1944

2017 год — Португалия: Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois

2018 год — Израиль: Нетта с песней Toy

2019 год — Нидерланды: Дункан Лоренс с песней Arcade

2021 год — Италия: Måneskin с песней Zitti e buoni

2022 год — Украина: Kalush Orchestra с песней Stefania

Хорошие шансы на победу на Евровидении в этом году и у украинских представителей. Читай, о чем песня Heart of Steel группы TVORCHI.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!