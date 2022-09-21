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У них було таке кохання, що мали померти в один день — через росіян так і відбулося: історія двох родин, які загинули під час авіанальоту

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Вересня 2022, 23:00
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Фото: Українська Правда. Життя

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