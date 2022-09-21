Рассказы

У них была такая любовь, что должны были умереть в один день — из-за россиян так и произошло: история двух семей, погибших во время авианалета

Виктория Мельник, редактор сайта 21 сентября 2022, 23:00
Изюм
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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