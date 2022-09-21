У них была такая любовь, что должны были умереть в один день — из-за россиян так и произошло: история двух семей, погибших во время авианалета

“Россия стала самым большим источником терроризма в мире. Ни одно государство не оставляет за собой столько смертей”, — так к обществу обратился президент Украины Владимир Зеленский в день, когда в Изюме начались эксгумационные работы.

По себе войска РФ оставили разруху, 11 мест пыток, более 400 тел замученных или убитых украинцев.

Среди умерших из-за российской агрессии — семья из восьми человек. На крестах видны их имена и фамилии:

Дмитрий Столпаков — 33 года;

Елена Столпакова — 31 год;

Александра Панюхно — 8 лет;

Олеся Столпакова — 5 лет;

Мария Жихарева — 13 лет;

Александр Жихарев — 49 лет;

Татьяна Жихарева — 49 лет;

Людмила Сокол — по предварительной информации женщине было более 70 лет.

О семье, которую убили путинские войска, рассказала журналистка УП Инна Кубай. Мы проносим память об этих людях дальше, чтобы каждый украинец помнил цену нашей свободы.

Семья, погибшая в результате авиаудара по дому

9 марта россияне разрушили здание, в подвале которого прятались гражданские жители. Под завалами тогда погибли 50 человек. В течение следующего месяца под дом приходила Галина Жихарева в надежде найти кого-то родного и уцелевшего. Но когда завалы начали разбирать, из-под руин вытащили тела восьми родных ей людей.

Дмитрий Столпаков был сыном Маргариты Смоляровой, которая уехала в Польшу 17 февраля этого года — за несколько дней до начала полномасштабной войны. Ее сын с детства любил науки о природе. Был высокий и красивый — ловил женские взгляды со школьных лет.

Шесть лет назад он познакомился со своей женой Еленой: она тоже была из Изюма. А через полгода Леночка вошла в семью, где ее приняли как родную дочь — Маргарита очень любила свою невестку и ее дочь от первого брака — Александру.

Родители Елены — Татьяна и Александр Жихаревы — жили именно в том доме, который в марте разбомбят россияне. Но это будет позже, а до этого их дочь Аленка будет сплачивать вокруг себя и своей семьи новых друзей, звать всех в караоке и сервировать стол на день рождения своей мамы и свекрови.

Елена была и замечательной мамой для двух прекрасных дочерей: девятилетней Александры от первого брака и шестилетней Олеси от брака с Дмитрием Столпаковым.

О своих внучках Маргарита говорит сквозь слезы: они были для нее золотыми. Саша заканчивала пятый класс, а Олеся должна была идти в первый.

Вся семья жила в одном доме: на другом этаже были родители Елены с младшей дочерью Марией. Ей было 14 — застенчивая, восхищалась аниме и имела склонность к рисованию.

Таня и Саша были предпринимателями: у них пол-Изюма покупало обувь в магазине Яркий Я. Этим бизнесом занималась даже мама Александра Жихарева Галина.

Война в Изюме

Когда началась война, семья не хотела выезжать из родного города: все считали, что через несколько дней это все закончится. К тому же в самом городе все было относительно спокойно. Обе семьи прятались в подвале дома во время обстрелов, а затем поднимались и готовили в квартирах.

В последний раз с сыном Маргарита Смолярова общалась 6 марта. Связь была плохой, поэтому они переписывались в Viber. Тогда же последний раз по телефону разговаривала с подругой Еленой Татьяна Лунина — близкая к семье женщина.

Все они тогда хотели просто нормально жить: Дмитрий звал свою маму в Украину на 1 сентября, чтобы к внучке на праздник собралась вся семья; младшая дочь Жихаревых Мария своей подруге писала, как сильно она хочет спать без звуков взрывов и поесть что-нибудь нормальное.

В последующие дни связь с родными пропала — навсегда, как оказалось позже.

На руины дома ходила мать Александра Жихарева Галина. Она надеялась, что родные спаслись.

Российские военные не подпускали ее, но женщина все равно ходила, плакала, молилась. А уже в начале апреля местные жители с помощью простейшей техники и коммунальных служб начали разбирать завалы.

Тела было трудно узнать — люди умерли от огня.

Детей Галина узнала по татуировкам. Узнала и своего сына Александра. Татьяну и Марию она так и не смогла найти…

Тех, кого Галина Жихарева смогла узнать, русские военные похоронили с табличками — об этом их пришлось умолять, потому что они хотели все тела сбросить в братскую могилу. Там похоронили тела Марии и Татьяны Жихаревых.

Елена всегда говорила: они с Дмитрием так любят друг друга, что умрут в один день, как герои Шекспира. По иронии судьбы лес, где россияне хоронили тела украинцев, граничит с кладбищем с красноречивым названием У Шекспира.

Мать Дмитрия до сих пор не может оправиться от трагедии. Она не верит в то, что больше не сможет обнять родных, а хуже становится от ощущения незавершенного диалога с родными. Они не смогли попрощаться.

От таких историй по телу пробегают мурашки: украинцы вынуждены платить слишком большую цену за свою независимость и свободу. Выбравшиеся из Драмтеатра мариупольцы рассказали о своей истории спасения — читай в материале.

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