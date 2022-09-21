У них была такая любовь, что должны были умереть в один день — из-за россиян так и произошло: история двух семей, погибших во время авианалета

“Россия стала самым большим источником терроризма в мире. Ни одно государство не оставляет за собой столько смертей”, — так к обществу обратился президент Украины Владимир Зеленский в день, когда в Изюме начались эксгумационные работы.
По себе войска РФ оставили разруху, 11 мест пыток, более 400 тел замученных или убитых украинцев.
Среди умерших из-за российской агрессии — семья из восьми человек. На крестах видны их имена и фамилии:
О семье, которую убили путинские войска, рассказала журналистка УП Инна Кубай. Мы проносим память об этих людях дальше, чтобы каждый украинец помнил цену нашей свободы.
Фото: УП
9 марта россияне разрушили здание, в подвале которого прятались гражданские жители. Под завалами тогда погибли 50 человек. В течение следующего месяца под дом приходила Галина Жихарева в надежде найти кого-то родного и уцелевшего. Но когда завалы начали разбирать, из-под руин вытащили тела восьми родных ей людей.
Дмитрий Столпаков был сыном Маргариты Смоляровой, которая уехала в Польшу 17 февраля этого года — за несколько дней до начала полномасштабной войны. Ее сын с детства любил науки о природе. Был высокий и красивый — ловил женские взгляды со школьных лет.
Шесть лет назад он познакомился со своей женой Еленой: она тоже была из Изюма. А через полгода Леночка вошла в семью, где ее приняли как родную дочь — Маргарита очень любила свою невестку и ее дочь от первого брака — Александру.
Родители Елены — Татьяна и Александр Жихаревы — жили именно в том доме, который в марте разбомбят россияне. Но это будет позже, а до этого их дочь Аленка будет сплачивать вокруг себя и своей семьи новых друзей, звать всех в караоке и сервировать стол на день рождения своей мамы и свекрови.
Елена была и замечательной мамой для двух прекрасных дочерей: девятилетней Александры от первого брака и шестилетней Олеси от брака с Дмитрием Столпаковым.
О своих внучках Маргарита говорит сквозь слезы: они были для нее золотыми. Саша заканчивала пятый класс, а Олеся должна была идти в первый.
О своих внучках Маргарита говорит сквозь слезы: они были для нее золотыми. Саша заканчивала пятый класс, а Олеся должна была идти в первый.
Вся семья жила в одном доме: на другом этаже были родители Елены с младшей дочерью Марией. Ей было 14 — застенчивая, восхищалась аниме и имела склонность к рисованию.
Таня и Саша были предпринимателями: у них пол-Изюма покупало обувь в магазине Яркий Я. Этим бизнесом занималась даже мама Александра Жихарева Галина.
Когда началась война, семья не хотела выезжать из родного города: все считали, что через несколько дней это все закончится. К тому же в самом городе все было относительно спокойно. Обе семьи прятались в подвале дома во время обстрелов, а затем поднимались и готовили в квартирах.
В последний раз с сыном Маргарита Смолярова общалась 6 марта. Связь была плохой, поэтому они переписывались в Viber. Тогда же последний раз по телефону разговаривала с подругой Еленой Татьяна Лунина — близкая к семье женщина.
Все они тогда хотели просто нормально жить: Дмитрий звал свою маму в Украину на 1 сентября, чтобы к внучке на праздник собралась вся семья; младшая дочь Жихаревых Мария своей подруге писала, как сильно она хочет спать без звуков взрывов и поесть что-нибудь нормальное.
Все они тогда хотели просто нормально жить: Дмитрий звал свою маму в Украину на 1 сентября, чтобы к внучке на праздник собралась вся семья; младшая дочь Жихаревых Мария своей подруге писала, как сильно она хочет спать без звуков взрывов и поесть что-нибудь нормальное.
В последующие дни связь с родными пропала — навсегда, как оказалось позже.
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На руины дома ходила мать Александра Жихарева Галина. Она надеялась, что родные спаслись.
Российские военные не подпускали ее, но женщина все равно ходила, плакала, молилась. А уже в начале апреля местные жители с помощью простейшей техники и коммунальных служб начали разбирать завалы.
Тела было трудно узнать — люди умерли от огня.
Тела было трудно узнать — люди умерли от огня.
Детей Галина узнала по татуировкам. Узнала и своего сына Александра. Татьяну и Марию она так и не смогла найти…
Тех, кого Галина Жихарева смогла узнать, русские военные похоронили с табличками — об этом их пришлось умолять, потому что они хотели все тела сбросить в братскую могилу. Там похоронили тела Марии и Татьяны Жихаревых.
Елена всегда говорила: они с Дмитрием так любят друг друга, что умрут в один день, как герои Шекспира. По иронии судьбы лес, где россияне хоронили тела украинцев, граничит с кладбищем с красноречивым названием У Шекспира.
Елена всегда говорила: они с Дмитрием так любят друг друга, что умрут в один день, как герои Шекспира. По иронии судьбы лес, где россияне хоронили тела украинцев, граничит с кладбищем с красноречивым названием У Шекспира.
Мать Дмитрия до сих пор не может оправиться от трагедии. Она не верит в то, что больше не сможет обнять родных, а хуже становится от ощущения незавершенного диалога с родными. Они не смогли попрощаться.
От таких историй по телу пробегают мурашки: украинцы вынуждены платить слишком большую цену за свою независимость и свободу. Выбравшиеся из Драмтеатра мариупольцы рассказали о своей истории спасения — читай в материале.
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