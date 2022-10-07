Необхідний аналіз за кошти держави — які тести можна зробити безплатно

Зараз лікування доволі дороге. Деякі препарати та медичні послуги зросли у ціні. Проте українці мають право на безплатну допомогу лікарів первинної ланки, а також деякі послуги. У Національній службі здоров’я України розповіли, які саме.

Безплатні медичні послуги для українців

Згідно з Програмою медичних гарантій, держава гарантує перелік безоплатних медичних послуг, як-от: консультації лікаря, вакцинацію дітей та дорослих згідно з календарем щеплень та базові дослідження та аналізи.

Аналізи та швидкі тести, які може зробити пацієнт:

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загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

загальний аналіз сечі;

загальний холестерин;

глюкоза крові;

швидкісний тест на вагітність;

швидкісний тест на тропонін;

швидкісний тест ВІЛ;

швидкісні тести на вірусні гепатити;

визначення антигену SARS-CoV-2.

Як зробити безплатні аналізи

У НСЗУ пояснюють: направлення на аналізи чи тести надає сімейний лікар, терапевт або педіатр.

Назначені аналізи потрібні для діагностики захворювання та визначення схеми лікування. Більшість із них покриває Програма медичних гарантій.

Буває так, що пацієнту(-ці) потрібні аналізи, які не входять до пакету первинної допомоги, і він (вона) лікується не в стаціонарі. Тоді зробити їх можна з направленням від сімейного лікаря у медзакладі, який має договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу.

Якщо людина перебуває на стаціонарі, то аналізи мають бути зроблені безпосередньо у лікарні.

Уточнити інформацію можна у контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Там ти можеш дізнатися, які послуги входять до кожного пакету і що можна отримати безоплатно.

Медицина України продовжує змінюватися. Раніше ми розповідали про другий етап медичної реформи та що він означає.

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