Здоров'я та краса

Госпітальні округи замість звичайних лікарень? В Україні стартував другий етап медреформи

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 05 Жовтня 2022, 19:00
Медична реформа — які оновлення чекають на українців
Фото: Pexels

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