Госпітальні округи замість звичайних лікарень? В Україні стартував другий етап медреформи

Міністерство охорони здоров’я України у серпні повідомило про початок нового, другого етапу, медреформи. У її межах мають з’явитися госпітальні округи, а поділ лікарень на районні, міські та обласні зникне. Дивись у нашому матеріалі детальніше, на що вплине медична реформа.

Другий етап медреформи: які зміни чекають на українців

Заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко розповів Яні Брензей про суть нової медичної реформи. Зміни торкнуться класифікації лікарень — у системі з’являться надкластерні, кластерні й загальні лікарні.

Статус лікарні визначать відповідно до ключових завдань і послуг, які надаються.

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Надкластерні надаватимуть весь спектр послуг медичної допомоги.

надаватимуть весь спектр послуг медичної допомоги. Кластерні лікарні надаватимуть послуги хірургії, реабілітації та лікування пацієнтів.

лікарні надаватимуть послуги хірургії, реабілітації та лікування пацієнтів. Загальні лікарні місцевого рівня будуть надавати базові послуги.

Міністерство охорони здоров’я працює над зміною маршрутів транспортування важких пацієнтів від найближчих лікарень до тих, де надають найбільш кваліфіковану допомогу.

Пацієнт має бути доставлений в межах 60 хвилин до кластерної або надкластерної лікарні, — розповідає заступник міністра охорони здоров’я Олексій Яременко.

Що буде з міськими лікарнями

Міські лікарні не закриватимуть. Вони займатимуться діагностикою пацієнтів, надаватимуть консультації і проводитимуть планове лікування.

Усі лікарні продовжать працювати. Новий етап реформи спрямований на покращення послуг екстреної невідкладної допомоги.

Перегляд мережі лікарень на ступінь фаховості буде проводитися кожні три – шість років. Так вони зможуть підвищити свій рівень до кластерного або надкластерного.

Реформа розпочинається по всій Україні, за винятком окупованих територій та зони бойових дій.

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