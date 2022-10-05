Госпитальные округа вместо обычных больниц? В Украине стартовал второй этап медреформы

Министерство здравоохранения Украины в августе сообщило о начале нового, второго этапа, медреформы. В ее пределах должны появиться госпитальные округа, а разделение больниц на районные, городские и областные исчезнет. Смотри в нашем материале подробнее, на что повлияет медицинская реформа.

Второй этап медреформы: какие изменения ждут украинцев

Заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко рассказал Яне Брензей о сути новой медицинской реформы. Изменения коснутся классификации больниц — в системе появятся сверхкластерные, кластерные и общие больницы.

Статус больницы определят в соответствии с ключевыми заданиями и предоставляемыми услугами.

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Сверхкластерные будут предоставлять весь спектр услуг медицинской помощи.

будут предоставлять весь спектр услуг медицинской помощи. Кластерные больницы будут предоставлять услуги хирургии, реабилитации и лечения пациентов.

больницы будут предоставлять услуги хирургии, реабилитации и лечения пациентов. Общие больницы местного уровня будут предоставлять базовые услуги.

Министерство здравоохранения работает над изменением маршрутов транспортировки тяжелых пациентов от ближайших больниц к тем, где оказывают наиболее квалифицированную помощь.

Пациент должен быть доставлен в пределах 60 минут в кластерную или сверхкластерную больницу, — рассказывает заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

Что будет с городскими больницами

Городские больницы закрывать не будут. Они будут заниматься диагностикой пациентов, давать консультации и проводить плановое лечение.

Все больницы продолжат работать. Новый этап реформы направлен на улучшение услуг экстренной неотложной помощи.

Проверка сети больниц на степень профессионализма будет проводиться каждые три – шесть лет. Таким образом они смогут повысить свой уровень до кластерного или сверхкластерного.

Реформа начинается по всей Украине, за исключением оккупированных территорий и зоны боевых действий.

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