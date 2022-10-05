Госпитальные округа вместо обычных больниц? В Украине стартовал второй этап медреформы

Министерство здравоохранения Украины в августе сообщило о начале нового, второго этапа, медреформы. В ее пределах должны появиться госпитальные округа, а разделение больниц на районные, городские и областные исчезнет. Смотри в нашем материале подробнее, на что повлияет медицинская реформа.
Заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко рассказал Яне Брензей о сути новой медицинской реформы. Изменения коснутся классификации больниц — в системе появятся сверхкластерные, кластерные и общие больницы.
Статус больницы определят в соответствии с ключевыми заданиями и предоставляемыми услугами.
Министерство здравоохранения работает над изменением маршрутов транспортировки тяжелых пациентов от ближайших больниц к тем, где оказывают наиболее квалифицированную помощь.
Пациент должен быть доставлен в пределах 60 минут в кластерную или сверхкластерную больницу, — рассказывает заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.
Пациент должен быть доставлен в пределах 60 минут в кластерную или сверхкластерную больницу, — рассказывает заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.
Городские больницы закрывать не будут. Они будут заниматься диагностикой пациентов, давать консультации и проводить плановое лечение.
Все больницы продолжат работать. Новый этап реформы направлен на улучшение услуг экстренной неотложной помощи.
Все больницы продолжат работать. Новый этап реформы направлен на улучшение услуг экстренной неотложной помощи.
Проверка сети больниц на степень профессионализма будет проводиться каждые три – шесть лет. Таким образом они смогут повысить свой уровень до кластерного или сверхкластерного.
Реформа начинается по всей Украине, за исключением оккупированных территорий и зоны боевых действий.
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