Що робити, якщо твій лікар в іншому місті? Поради від Helsi

Українці стійко тримаються на шляху, сповненому випробувань, які принесла нам повномасштабна війна. Та часом усі ми потребуємо допомоги певного спеціаліста.

Через чималу кількість потрясінь та критичних ситуацій здоров’я багатьох могло зазнати уражень. І навіть якщо раніше хтось не мав проблем зі своїм організмом, то тепер хвороби виринають повсякчас.

Для того щоб швидко привести себе до ладу та налаштуватись на здорове майбутнє, необхідно спочатку звернутись до фахівця за допомогою. Однак що робити, якщо твій лікар в іншому місті?

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Електронна медична система Helsi пропонує через свій застосунок вибрати для себе іншого медичного працівника, який зможе вирішити твої проблеми.

Як знайти лікаря у системі Helsi

Зайти на платформу Helsi. Обрати зверху головної сторінки місто, де ти зараз. Вибрати спеціальність потрібного фахівця та натиснути Шукати. Вибрати вільне віконце у графіку лікаря та натиснути на нього, щоб записатись на прийом.

Важливо пам’ятати, що без укладеної декларації чи направлення прийом може бути платним. Однак ти можеш записатись на онлайн-консультацію — вона безкоштовна.

Недбале ставлення до хвороб серця може призвести до фатальних наслідків. Тому так важливо бути на зв’язку з медичним працівником. Читай, як вибрати лікаря-кардіолога для себе та всієї родини.

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