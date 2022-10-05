Здоров'я та краса

Що робити, якщо твій лікар в іншому місті? Поради від Helsi

Даніела Долотова, редакторка сайту 05 Жовтня 2022, 07:00
лікар знаходиться в іншому місті
Фото: Pexels

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