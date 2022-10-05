Что делать, если твой врач находится в другом городе? Советы от Helsi

Украинцы стойко держатся на пути, полном испытаний, которые принесла нам полномасштабная война. Но иногда все мы нуждаемся в помощи определенного специалиста.

Из-за немалого количества потрясений и критических ситуаций здоровье многих могло пошатнуться. И даже если раньше кто-то не испытывал проблем, то теперь болезни возникают постоянно.

Для того чтобы быстро привести себя в порядок и настроиться на здоровое будущее, необходимо обратиться к специалисту за помощью. Однако что делать, если ваш врач находится в другом городе?

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Электронная медицинская система Helsi предлагает через свое приложение выбрать себе другого медицинского работника, который сможет решить твои проблемы.

Как найти врача в системе Helsi

Зайти на платформу Helsi. Выбрать вверху главной страницы город, где ты находишься сейчас. Выбрать специальность нужного тебе врача и нажать Искать. Выбрать свободное окошко в графике врача и нажать на него, чтобы записаться на прием.

Важно помнить, что без заключенной декларации или направления прием может быть платным. Однако ты можешь записаться на онлайн-консультацию — она бесплатна.

Небрежное отношение к болезням сердца может привести к роковым последствиям. Поэтому так важно быть в связи с медицинским работником. Читай, как выбрать врача-кардиолога для себя и всей семьи.

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