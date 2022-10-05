Что делать, если твой врач находится в другом городе? Советы от Helsi

Украинцы стойко держатся на пути, полном испытаний, которые принесла нам полномасштабная война. Но иногда все мы нуждаемся в помощи определенного специалиста.
Из-за немалого количества потрясений и критических ситуаций здоровье многих могло пошатнуться. И даже если раньше кто-то не испытывал проблем, то теперь болезни возникают постоянно.
Для того чтобы быстро привести себя в порядок и настроиться на здоровое будущее, необходимо обратиться к специалисту за помощью. Однако что делать, если ваш врач находится в другом городе?
Электронная медицинская система Helsi предлагает через свое приложение выбрать себе другого медицинского работника, который сможет решить твои проблемы.
Важно помнить, что без заключенной декларации или направления прием может быть платным. Однако ты можешь записаться на онлайн-консультацию — она бесплатна.
Важно помнить, что без заключенной декларации или направления прием может быть платным. Однако ты можешь записаться на онлайн-консультацию — она бесплатна.
Небрежное отношение к болезням сердца может привести к роковым последствиям. Поэтому так важно быть в связи с медицинским работником. Читай, как выбрать врача-кардиолога для себя и всей семьи.
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