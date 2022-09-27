Найти своего и успокоиться: как выбрать врача-кардиолога для себя и всей семьи

Иногда мы забываем, насколько важно заботиться о своем самочувствии и состоянии здоровья. Особенно это важно для тех людей, у которых есть хронические заболевания.

И если некоторые из них могут доставить просто неудобства, то болезни сердца и небрежное отношение к ним могут привести к роковым последствиям. Поэтому так важно правильно выбрать именно своего врача-кардиолога.

Даже если ты не наблюдаешь в своей будничной жизни проблем с сердцем, иметь контакты медицинского работника, которому доверяешь, никогда не помешает.

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А поможет сделать правильный выбор кардиолог Центра детской кардиологии и кардиохирургии Георгий Маньковский, который рассказал Фактам ICTV.Здоровье, на что стоит обратить внимание, когда выбираешь врача-кардиолога.

На что обратить внимание, когда выбираешь врача-кардиолога

В первую очередь существует несколько факторов, на которые необходимо обратить внимание. Например, опыт и годы работы могут свидетельствовать о том, насколько много пациентов принимал врач и что ему доверяют уже долгое время.

Обучение и семинары по самосовершенствованию говорят о том, что человек не останавливается на достигнутом и пополняет свои знания новыми данными. А вот место работы может свидетельствовать о высокой квалификации специалиста.

Также необходимо проверить информацию о том, как быстро можно попасть на прием и насколько возможно сразу сдать анализы и пройти все необходимые обследования в клинике, где работает врач.

Готовность врача направлять пациента к другим специалистам или на дополнительные обследования, в случае необходимости, тоже важна для эффективного лечения.

Также следует обратить внимание на открытость врача к коммуникации и возможность позвонить или написать ему, если в этом есть насущная потребность.

Кроме того, отношение к пациенту тоже играет важную роль в лечении, поэтому следует выбирать специалиста, искренне заинтересованного в самочувствии человека.

К тому же всегда можно спросить совета у своих знакомых, у которых в контактах есть проверенный врач-кардиолог, который уже помог кому-то из них.

Всегда можно попытаться записаться на пробную консультацию и уже после нее делать выводы, комфортно ли тебе будет лечиться именно у этого специалиста.

Иногда возможности обратиться к врачу нет, а некоторые проблемы со здоровьем не дают покоя, тогда необходимо спасаться самостоятельно. Читай, как повысить давление в домашних условиях, если нет возможности связаться с медицинским работником.

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