Від ліків до обстеження — безоплатні медичні послуги для людей похилого віку

Люди похилого віку мають право на певні безоплатні медичні послуги, про це розповіли у Національній службі здоров’я України. Піклування про їхнє здоров’я — це збереження якості життя.

Зараз для людини будь-якого віку важливо мати сімейного лікаря. Він видає направлення до вузькопрофільних спеціалістів та виписує рецепти на ліки.

Програма Доступні ліки

За рецептом від сімейного лікаря люди похилого віку можуть скористатися програмою Доступні ліки. Вона дає змогу безоплатно або з незначною доплатою отримати в аптеці препарати. Програма постійно розширюється, в ній є медикаменти від багатьох захворювань:

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серцево-судинних;

для профілактики інсультів та інфарктів;

бронхіальної астми;

діабету II типу;

нецукрового діабету;

інсулінозалежного діабету (інсуліни);

розладів психіки та поведінки;

епілепсії.

Згідно з цією програмою, ліки можна отримати у будь-якій аптеці України, яка працює за договором з НСЗУ.

Під час воєнного стану рецепт для програми Доступні ліки може бути не тільки електронний, а й паперовий. Сімейний лікар також може виписати рецепт телефоном. Отримати ліки за номером рецепта можуть рідні чи знайомі та принести людині похилого віку.

Програма медичних гарантій

Існує ще одна програма, яка надає послуги людям похилого віку. Згідно з Програмою медичних гарантій, вони можуть отримати всі види спеціалізованої медичної допомоги: консультації спеціалістів, аналізи, обстеження, госпіталізації та операції.

Особливу увагу приділяють лікуванню інсульту та інфаркту, а також обстеженням для ранньої діагностики онкозахворювань.

Важливим у цій програмі є те, що пацієнти з гострим інфарктом та інсультом отримують усе необхідне їм лікування безоплатно.

Для виявлення ранньої онкології програма передбачає шість інструментальних досліджень:

гастроскопія;

бронхоскопія;

гістероскопія;

колоноскопія;

цистоскопія;

мамографія.

Людям похилого віку рекомендують проходити ці дослідження періодично. Вони безоплатні за направленням лікаря. Виписати їх може сімейний лікар або профільний спеціаліст.

Людина похилого віку може отримати допомогу у медзакладі, який має договір з НСЗУ, незалежно від місця реєстрації проживання.

Українці можуть отримати допомогу від свого лікаря, навіть якщо ти перебуваєш далеко від дому. Раніше ми розповідали, що робити, якщо лікар в іншому місті.

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