Здоровье и красота

От лекарств до обследований — бесплатные медицинские услуги для пожилых людей

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 октября 2022, 08:30
Безоплатні медичні послухи для людей похилого віку — програми від НСЗУ
Фото: Pexels

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