От лекарств до обследований — бесплатные медицинские услуги для пожилых людей

Пожилые люди имеют право на определенные бесплатные медицинские услуги, об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины. Забота об их здоровье — это сохранение качества жизни.
Сейчас для человека всех возрастов нужно иметь семейного врача. Он выдает направление к узкопрофильным специалистам и выписывает рецепты на лекарства.
По рецепту от семейного врача пожилые люди могут воспользоваться программой Доступні ліки. Она позволяет бесплатно или с незначительной доплатой получить в аптеке препараты. Программа постоянно расширяется, в ней есть медикаменты от многих заболеваний:
Согласно этой программе лекарства можно получить в любой аптеке Украины, которая работает по договору с НСЗУ.
Во время военного положения рецепт для программы Доступні ліки может быть не только электронным, но и бумажным. Семейный врач также может выписать рецепт по телефону. Получить лекарства по номеру рецепта могут родные или знакомые и принести пожилому человеку.
Существует еще одна программа, которая предоставляет услуги пожилым людям. Согласно Программе медицинских гарантий, они могут получить все виды специализированной медицинской помощи: консультации специалистов, анализы, обследования, госпитализации и операции.
Особое внимание уделяется лечению инсульта и инфаркта, а также обследованиям для ранней диагностики онкозаболеваний.
Важно в этой программе, что пациенты с острым инфарктом и инсультом получают все необходимое им лечение бесплатно.
Для выявления ранней онкологии программа предусматривает шесть инструментальных исследований:
Пожилым людям рекомендуют проходить эти исследования периодически. Они бесплатны по направлению врача. Выписать их может семейный врач или профильный специалист.
Пожилой человек может получить помощь в медучреждении, имеющем договор с НСЗУ, независимо от места регистрации проживания.
Украинцы могут получить помощь от своего врача, даже если ты находишься далеко от дома. Ранее мы рассказывали, что делать, если врач находится в другом городе.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!