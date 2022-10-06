От лекарств до обследований — бесплатные медицинские услуги для пожилых людей

Пожилые люди имеют право на определенные бесплатные медицинские услуги, об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины. Забота об их здоровье — это сохранение качества жизни.

Сейчас для человека всех возрастов нужно иметь семейного врача. Он выдает направление к узкопрофильным специалистам и выписывает рецепты на лекарства.

Программа Доступные лекарства

По рецепту от семейного врача пожилые люди могут воспользоваться программой Доступні ліки. Она позволяет бесплатно или с незначительной доплатой получить в аптеке препараты. Программа постоянно расширяется, в ней есть медикаменты от многих заболеваний:

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сердечно-сосудистых;

для профилактики инсультов и инфарктов;

бронхиальной астмы;

диабета II типа;

несахарного диабета;

инсулинозависимого диабета (инсулины);

расстройств психики и поведения;

эпилепсии.

Согласно этой программе лекарства можно получить в любой аптеке Украины, которая работает по договору с НСЗУ.

Во время военного положения рецепт для программы Доступні ліки может быть не только электронным, но и бумажным. Семейный врач также может выписать рецепт по телефону. Получить лекарства по номеру рецепта могут родные или знакомые и принести пожилому человеку.

Программа медицинских гарантий

Существует еще одна программа, которая предоставляет услуги пожилым людям. Согласно Программе медицинских гарантий, они могут получить все виды специализированной медицинской помощи: консультации специалистов, анализы, обследования, госпитализации и операции.

Особое внимание уделяется лечению инсульта и инфаркта, а также обследованиям для ранней диагностики онкозаболеваний.

Важно в этой программе, что пациенты с острым инфарктом и инсультом получают все необходимое им лечение бесплатно.

Для выявления ранней онкологии программа предусматривает шесть инструментальных исследований:

гастроскопия;

бронхоскопия;

гистероскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

маммография.

Пожилым людям рекомендуют проходить эти исследования периодически. Они бесплатны по направлению врача. Выписать их может семейный врач или профильный специалист.

Пожилой человек может получить помощь в медучреждении, имеющем договор с НСЗУ, независимо от места регистрации проживания.

Украинцы могут получить помощь от своего врача, даже если ты находишься далеко от дома. Ранее мы рассказывали, что делать, если врач находится в другом городе.

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