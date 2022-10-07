Необходимый анализ за средства государства — какие тесты можно сделать бесплатно

Сейчас лечение довольно дорогое. Некоторые препараты и медицинские услуги выросли в цене. Однако украинцы имеют право на бесплатную помощь врачей первичного звена, а также на некоторые услуги.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие именно.

Бесплатные медицинские услуги для украинцев

Согласно Программе медицинских гарантий, государство гарантирует перечень бесплатных медицинских услуг, таких как: консультации врача, вакцинацию детей и взрослых согласно календарю прививок и базовые исследования и анализы.

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Анализы и быстрые тесты, которые может сделать пациент:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

общий холестерин;

глюкоза крови;

быстрый тест на беременность;

быстрый тест на тропонин;

быстрый тест на ВИЧ;

быстрые тесты на вирусные гепатиты;

определение антигена SARS-CoV-2.

Как сделать бесплатные анализы

В НСЗУ объясняют: направление на анализы или тесты предоставляет семейный врач, терапевт или педиатр.

Назначенные анализы необходимы для диагностики заболевания и определения схемы лечения. Большинство из них покрывает Программа медицинских гарантий.

Бывает так, что пациенту(-ке) нужны анализы, не входящие в пакет первичной помощи, и он (она) лечится не в стационаре. Тогда сделать их можно по направлению от семейного врача в медучреждении, в котором есть договор с НСЗУ на амбулаторную помощь.

Если человек находится в стационаре, то анализы должны быть сделаны непосредственно в больнице.

Уточнить информацию можно в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77. Там ты можешь узнать, какие услуги входят в каждый пакет и что можно получить бесплатно.

Медицина Украины продолжает меняться. Ранее мы рассказывали о втором этапе медицинской реформы и что он значит.

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