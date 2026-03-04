Для тебя Новости

Когда отопление отключится в 2026 году: дата завершения отопительного сезона

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 марта 2026, 16:00 4 мин.
Когда отопление отключится в 2026 году
Фото Pixabay

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь