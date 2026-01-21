Когда возобновят отопление в Киеве после обстрелов: план работ и заявления властей

Киев снова оказался в эпицентре энергетического кризиса после массированной ночной атаки российских оккупантов.

По состоянию на вечер 20 января ситуация с теплоснабжением остается критической: более 4 тысяч жилых домов до сих пор остаются без отопления. Это почти половина многоэтажек столицы, подключенных к централизованной системе.

Когда восстановят отопление в Киеве после обстрелов: привлечение ресурсов

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, масштабы повреждений впечатляют. Всего из-за обстрела без тепла остались 5 635 многоэтажек. Особый драматизм ситуации добавляет то, что около 80% этих объектов — это дома, которые коммунальщики только недавно подключили после предыдущего удара 9 января.

Ситуация сложная, так как большинство этих домов подключают уже второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января. Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электричество, — подчеркнул городской глава.

На данный момент теплоноситель удалось подать только в 1 600 жилых домов, но борьба за каждую квартиру продолжается.

Когда включат отопление в Киеве после атаки: прогноз правительства

Масштаб разрушений заставил власти привлекать беспрецедентное количество специалистов. По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, чтобы ускорить темпы восстановления, в столице развернули настоящий ремонтный десант.

Сейчас в Киеве работают 68 аварийных бригад:

43 бригады — откомандированы от Укрзалізниці;

25 бригад — прибыли на помощь из других регионов Украины.

Кроме того, для стратегически важных объектов, таких как опорные больницы и роддома, используются мобильные котельные, что позволяет поддерживать жизнь в учреждениях даже при отсутствии централизованного снабжения.

Что касается водоснабжения, Кулеба заметил:

Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Но в отдельных районах еще сохраняется пониженное давление, поэтому на верхние этажи вода может не доходить. Специалисты работают над стабилизацией системы, ожидаем выравнивания ситуации до конца суток.

Читать по теме ”Тепло для Киева”: поляки собрали 700 тысяч долларов на генераторы для Украины В Польше прошла благотворительная акция, на которой удалось собрать более 100 генераторов для Украины.

Когда восстановят отопление в Киеве после обстрелов: заявление Шмыгаля

Министр энергетики Денис Шмыгаль подробно рассказал об алгоритме действий энергетиков на ближайшие часы. По его словам, главная задача — выйти на рабочие мощности к утру. Вопрос о том, когда включат отопление в Киеве после атаки, сейчас зависит от успешности запуска котлов на крупных объектах генерации.

— Есть четкий план. Прошлись по нему подробно. Пусковые операции будут продолжаться всю ночь. Планируем сегодня поздно вечером начать прогрев котлов, чтобы уже утром начать возвращать тепло в дома киевлян, — заявил министр энергетики.

Он подчеркнул, что благодаря подкреплению из регионов и привлечению железнодорожников ремонтные возможности столицы существенно выросли, что дает надежду на скорое завершение работ.

Где согреться киевлянам прямо сейчас

Пока система медленно заполняется горячей водой, тысячи киевлян вынуждены искать спасения от холода в альтернативных местах.

По всей столице функционируют 1 335 Пунктов несокрушимости, которые работают в круглосуточном режиме. Кроме того, подразделения ГСЧС дополнительно развернули еще 90 мобильных точек обогрева.

Ответ на главный вопрос жителей 4 тысяч домов о том, когда дадут отопление в Киеве после обстрела, сейчас оптимистичен: если пусковой план Шмыгаля будет работать без сбоев, тепло должно было начать появляться в батареях уже утром 21 января.

Коммунальщики продолжают работать без остановок, чтобы закрыть этот вопрос в кратчайшие сроки.

Помимо проблем с теплом, киевляне столкнулись и с серьезными перебоями в энергосистеме. Узнать подробнее о том, в каких районах Киева не будет света в ближайшее время и когда энергетики планируют восстановить электроснабжение, ты можешь в нашем материале.

