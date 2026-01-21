Для тебя Новости

Когда возобновят отопление в Киеве после обстрелов: план работ и заявления властей

Юлия Хоменко, редактор сайта 21 января 2026, 12:30 3 мин.
Когда возобновят отопление в Киеве
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь