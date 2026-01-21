Коли відновлять опалення в Києві після обстрілів: план робіт та заяви влади

Київ знову опинився в епіцентрі енергетичної кризи після масованої нічної атаки російських окупантів.

Станом на вечір 20 січня ситуація з теплопостачанням залишається критичною: понад 4 тисячі житлових будинків досі залишаються без опалення. Це майже половина багатоповерхівок столиці, підключених до централізованої системи.

Коли відновлять опалення в Києві після обстрілів : залучення ресурсів

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, масштаби пошкоджень вражають. Загалом через обстріл без тепла залишилися 5 635 багатоповерхівок. Особливий драматизм ситуації додає те, що близько 80% цих об’єктів — це будинки, які комунальники лише нещодавно підключили після попереднього удару 9 січня.

Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику, — наголосив міський голова.

Наразі теплоносій вдалося подати лише до 1 600 житлових будинків, але боротьба за кожну квартиру триває.

Коли включать опалення у Києві після атаки : прогноз уряду

Масштаб руйнувань змусив владу залучати безпрецедентну кількість фахівців. За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, щоб пришвидшити темпи відновлення, у столиці розгорнули справжній ремонтний десант.

Зараз у Києві працюють 68 аварійних бригад:

43 бригади — відряджені від Укрзалізниці;

25 бригад — прибули на допомогу з інших регіонів України.

Крім того, для стратегічно важливих об’єктів, таких як опорні лікарні та пологові будинки, використовуються мобільні котельні, що дозволяє підтримувати життя в закладах навіть за відсутності централізованого постачання.

Щодо водопостачання, Кулеба зауважив:

Водопостачання в Києві відновлено повністю. Але в окремих районах ще зберігається знижений тиск, тому на верхні поверхи вода може не доходити. Фахівці працюють над стабілізацією системи, очікуємо вирівнювання ситуації до кінця доби.

Коли відновлять опалення в Києві після обстрілів: заява Шмигаля

Міністр енергетики Денис Шмигаль детально розповів про алгоритм дій енергетиків на найближчі години. За його словами, головне завдання — вийти на робочі потужності до ранку. Питання про те, коли включать опалення у Києві після атаки, зараз залежить від успішності запуску котлів на великих об’єктах генерації.

Маємо чіткий план. Пройшлись по ньому детально. Пускові операції триватимуть усю ніч. Плануємо сьогодні пізно ввечері почати прогрів котлів, щоб уже вранці почати повертати тепло в оселі киян, — заявив міністр енергетики.

Урядовець підкреслив, що завдяки підкріпленню з регіонів та залученню залізничників ремонтні можливості столиці суттєво зросли, що дає надію на швидке завершення робіт.

Де зігрітися киянам просто зараз

Поки система повільно заповнюється гарячою водою, тисячі киян змушені шукати порятунку від холоду в альтернативних місцях. По всій столиці функціонують 1 335 Пунктів незламності, які працюють у цілодобовому режимі. Крім того, підрозділи ДСНС додатково розгорнули ще 90 мобільних точок обігріву.

Відповідь на головне запитання мешканців 4 тисяч будинків про те, коли дадуть опалення в Києві після обстрілу, наразі оптимістична: якщо пусковий план Шмигаля працюватиме без збоїв, тепло мало б почати з’являтися у батареях уже вранці 21 січня.

Комунальники продовжують працювати без зупинок, щоб закрити це питання в найкоротші терміни.

Окрім проблем із теплом, кияни стикнулися і з серйозними перебоями в енергосистемі. Дізнатися детальніше про те, в яких районах Києва не буде світла найближчим часом та коли енергетики планують відновити електропостачання, ти можеш у нашому матеріалі.

