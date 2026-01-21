Для тебе Новини

Коли відновлять опалення в Києві після обстрілів: план робіт та заяви влади

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Січня 2026, 12:30 3 хв.
Коли відновлять опалення в Києві
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь