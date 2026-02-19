Почему в платежках киевлян за тепло появились “нули”: объяснение КГГА

В феврале 2026 года жители столицы столкнулись с необычной ситуацией: в графе начислений за теплоснабжение в электронных кабинетах потребителей начали отображаться нулевые показатели.

Советник заместителя председателя КГГА Юлия Грамотная официально прокомментировала этот инцидент, объяснив, что «нули» не являются техническим сбоем, а свидетельствуют о масштабном процессе перерасчета стоимости услуг. Такая задержка вызвана необходимостью привести суммы к оплате в соответствие с фактически полученным теплом после сложного с точки зрения энергетики января.

Столичные власти начали масштабный перерасчет январских квитанций

Основной причиной отсутствия сумм в платежках стали последствия массированных российских атак на критическую инфраструктуру Киева, произошедших в течение января.

Из-за значительных повреждений сетей и энергообъектов теплоснабжающие предприятия вынуждены были работать в экстремальном режиме. Во многих районах города фиксировались длительные перебои с теплоснабжением и горячей водой.

Особенно сложной была ситуация в домах, где из-за аварийных остановок техническим службам приходилось по несколько раз сливать воду из систем и запускать их заново, чтобы предотвратить разрыв труб в морозы.

Из-за этих вынужденных манипуляций стандартные алгоритмы начислений не могут быть применены. Коммунальные службы сейчас проводят детальный анализ каждого объекта, чтобы посчитать фактический объем предоставленных услуг, исключая периоды, когда тепло в дома не подавалось.

В настоящее время городские власти уверяют, что ситуация находится под контролем, и призывают киевлян не волноваться из-за пустых граф в онлайн-сервисах.

Как только технически сложный процесс расчетов завершится, цифры в электронных кабинетах будут автоматически изменены на реальные суммы. Для тех, кто привык получать квитанции в почтовые ящики, порядок оплаты остается привычным. Платежки будут доставляться согласно графику.

КГГА подчеркивает, что перерасчет — это справедливый шаг, который позволит горожанам не переплачивать за услуги, которые не были предоставлены из-за повреждения инфраструктуры врагом. Начисления будут приведены в полное соответствие с реальным потреблением тепловой энергии каждым конкретным домохозяйством.

Ранее мы писали, куда звонить, если нет отопления.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!