Чому в платіжках киян за тепло з’явилися “нулі”: пояснення КМДА

У лютому 2026 року мешканці столиці зіткнулися з незвичною ситуацією: у графі нарахувань за теплопостачання в електронних кабінетах споживачів почали відображатися нульові показники.

Радниця заступника голови КМДА Юлія Грамотна офіційно прокоментувала цей інцидент, пояснивши, що “нулі” не є технічним збоєм, а свідчать про масштабний процес перерахунку вартості послуг. Така затримка викликана необхідністю привести суми до сплати відповідно до фактично отриманого тепла після складного з погляду енергетики січня.

Столична влада розпочала масштабний перерахунок січневих квитанцій

Основною причиною відсутності сум у платіжках стали наслідки масованих російських атак на критичну інфраструктуру Києва, що відбулися протягом січня.

Через значні пошкодження мереж та енергооб’єктів теплопостачальні підприємства змушені були працювати в екстремальному режимі. У багатьох районах міста фіксувалися тривалі перебої з теплопостачанням та гарячою водою.

Особливо складною була ситуація в будинках, де через аварійні зупинки технічним службам доводилося по кілька разів зливати воду з систем та запускати їх заново, щоб запобігти розриву труб у морози.

Через ці вимушені маніпуляції стандартні алгоритми нарахувань не можуть бути застосовані. Комунальні служби наразі проводять подетальний аналіз кожного об’єкта, щоб порахувати фактичний обсяг наданих послуг, зокрема у періоди, коли тепло в оселі не подавалося.

Наразі міська влада запевняє, що ситуація під контролем, і закликає киян не хвилюватися через порожні графи в онлайн-сервісах.

Щойно технічно складний процес розрахунків завершиться, цифри в електронних кабінетах будуть автоматично змінені на реальні суми. Для тих, хто звик отримувати квитанції у поштові скриньки, порядок оплати залишається звичним. Платіжки доставлятимуться згідно з графіком.

КМДА наголошує, що перерахунок — це справедливий крок, який дозволить містянам не переплачувати за послуги, які не були надані через пошкодження інфраструктури ворогом. Нарахування повністю відповідатиме фактичному споживанню теплової енергії кожним домогосподарством.

Раніше ми писали, куди телефонувати, якщо немає опалення.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!