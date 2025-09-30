Когда во Львове включат отопление 2025 года: скоро будет тепло

Во Львове и Львовской области активно завершают подготовку к отопительному сезону 2025 года. Читай в материале, когда во Львове будет включено отопление и что известно о подключении.

Когда во Львове включат отопление 2025: дата

По данным местных источников, старт отопления зависит от погодных условий: теплоснабжение начнется, когда среднесуточная температура воздуха не превысит +8 °C в течение трех суток.

Это стандартная норма, которая может привести к запуску системы уже в октябре или начале ноября в зависимости от похолодания. Для учреждений образования, медицины и социальной защиты отопления могут быть включены ранее, если температура опустится ниже.

По данным Politeka, предприятие Львовтеплоэнерго готово более чем на 93%, а в городе подготовка достигает 99%. В регионе уже подготовили 84% котельных. За межсезонье заменили около шести километров теплосетей, 17 насосных агрегатов, 10 котлов и модернизировали теплоизоляцию более чем на два километра.

Запасы топлива включают 4 тысяч тонн угля (82% от потребности) и более 34 тысяч кубометров древесины. Критические объекты, как больницы и школы, снабжены резервными источниками питания на 100%, с топливом на 63% бензина и 71% дизеля.

Отопление во Львове: готов ли город к отопительному сезону

Во Львове с 20 сентября приступили к заполнению внутренних систем отопления в домах. Установлено 18 твердотопливных котельных возле учебных заведений, запасы дров и паллетов готовы.

Город подготовил 170 единиц спецтехники для зимнего периода, включая снегоуборочные машины, тракторы и градеры, а также более 27 тысяч кубометров пескосоляной смеси для борьбы с гололедом.

Из-за военного состояния тарифы на тепло для населения останутся неизменными — действует мораторий, который продлится до конца войны и шесть месяцев спустя. Официальные представители уверяют, что подготовка идет по плану, несмотря на финансовые ограничения и нехватку персонала.

В целом, несмотря на вызовы, Львовщина готовится к стабильному отопительному сезону. Жители могут ожидать тепла в домах по первым признакам похолодания, с акцентом на энергоэффективность и резервные сценарии.

