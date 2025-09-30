Коли у Львові включать опалення 2025 року: скоро буде тепло

У Львові та Львівській області активно завершують підготовку до опалювального сезону 2025 року. Читай у матеріалі, коли у Львові включать опалення та що відомо про підключення.

Коли у Львові включать опалення 2025: дата

За даними місцевих джерел, старт опалення залежить від погодних умов: теплопостачання розпочнеться, коли середньодобова температура повітря не перевищуватиме +8 °C протягом трьох діб поспіль.

Це стандартна норма, яка може призвести до запуску системи вже у жовтні чи на початку листопада, залежно від похолодання. Для закладів освіти, медицини та соціального захисту опалення можуть увімкнути раніше, якщо температура опуститься нижче.

За даними Politeka підприємство Львівтеплоенерго готове на понад 93%, а в місті підготовка сягає 99%. У регіоні вже підготували 84% котелень. За міжсезоння замінили близько шести кілометрів тепломереж, 17 помпових агрегатів, 10 котлів та модернізували теплоізоляцію на понад два кілометри.

Запаси палива включають 4 тисячі тонн вугілля (82% від потреби) та понад 34 тисячі кубометрів деревини. Критичні об’єкти, як лікарні та школи, забезпечені резервними джерелами живлення на 100%, з паливом на 63% бензину та 71% дизелю.

Опалення у Львові: чи готове місто до опалювального сезону

У Львові з 20 вересня розпочали заповнення внутрішніх систем опалення в будинках. Встановлено 18 твердопаливних котелень біля навчальних закладів, запаси дров та палетів готові.

Місто підготувало 170 одиниць спецтехніки для зимового періоду, включаючи снігоприбиральні машини, трактори та градери, а також понад 27 тисяч кубометрів піскосоляної суміші для боротьби з ожеледдю.

Через воєнний стан тарифи на тепло для населення залишаться незмінними — діє мораторій, який триватиме до кінця війни та ще шість місяців після. Офіційні представники запевняють, що підготовка йде за планом, попри фінансові обмеження та брак персоналу.

Загалом, попри виклики, Львівщина готується до стабільного опалювального сезону. Жителі можуть очікувати тепла в домівках за перших ознак похолодання, з акцентом на енергоефективність та резервні сценарії.

Раніше українців попереджали про складну зиму без опалення — читай у матеріалі, чи слід чогось побоюватись.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!