Украинцев призывают бережно пользоваться светом: где ситуация уже усложнена

С начала октября и по сей день Россия атакует энергетические объекты Украины. В Нежине, Прилуках и других населенных пунктах Черниговской области произошли обстрелы инфраструктуры, в связи с чем в регионе введены отключения света. 8 октября около 4,5 тысячи жителей Нежинского района остались без света.

Министерство энергетики призывает всех потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Там напоминают, что в отдельных областях ситуация уже усложнена из-за российских ударов.

В связи с активизацией вражеских ударов осуществляется комплекс мер по обеспечению стабильной работы энергосистемы.

Отключение света: где уже начали действовать

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что после вражеских атак повсюду, где это возможно, продолжаются ремонтные работы. Впрочем, графики будут действовать и дальше. Для увеличения промежутков между отключениями были привлечены дополнительные ресурсы.

В Черниговоблэнерго добавили, что если ситуация в энергосистеме будет благоприятной, там могут снизить объем ограничений. В ведомство предоставили график отключения света в Чернигове на 8 октября:

В Минэнерго отметили, что в Черниговской области продолжаются непрерывные работы по возобновлению электроснабжения. Однако точных сроков восстановления электроснабжения власти не отмечают.

По всей Украине энергосистема готовится к зимнему сезону: на объектах выполняются ремонтные и модернизационные работы, накапливаются необходимые запасы оборудования и усиливается защита инфраструктуры.

Какие меры принять во время отключения света

В случае отсутствия электроэнергии следует позаботиться о наличии пауэрбанков и зарядных станций. Кроме этого, не лишним будет:

беречь заряд гаджетов (смартфонов, планшетов, ноутбуков);

набрать техническую воду;

иметь запас пищи, не требующей приготовления;

по возможности зарядить пауэрбанки и фонарики;

продумать альтернативные способы связи с родными. Например, если ребенок возвращается из школы, заранее определить четкое место встречи.

Для предотвращения дефицита электроэнергии необходимо:

экономно потреблять свет в пиковые часы;

не включать несколько мощных приборов одновременно;

выключать приборы из розетки, если не пользуешься ими прямо сейчас.

А еще мы делились лайфхаками, как продолжать работать даже при отключении света.

