Українців закликають ощадливо користуватись світлом: де ситуація вже ускладнена

З початку жовтня і до сьогодні Росія атакує енергетичні об’єкти України. В Ніжині, Прилуках та інших населених пунктах Чернігівщини відбулися обстріли інфраструктури, у зв’язки з чим в області введені відключення світла. 8 жовтня близько 4,5 тисячі жителів Ніжинського району залишилися без світла.

Міністерство енергетики закликає всіх споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці й ввечері. Там нагадують, що в окремих областях ситуація вже ускладнена через російські удари.

У зв’язку з активізацією ворожих ударів здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Відключення світла: де вже почали діяти

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус заявив, що після ворожих атак всюди, де це можливо, тривають ремонтні роботи. Втім, графіки діятимуть і надалі. Для збільшення проміжків між відключеннями залучили додаткові ресурси.

В Чернігівобленерго додали, що якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, там можуть зменшити обсяг обмежень. У відомство надали графік відключення світла у Чернігові на 8 жовтня:

В Міненерго зазначили, що на Чернігівщині тривають безперервні роботи з відновлення електропостачання. Однак точних термінів відновлення електропостачання влада не зазначає.

По всій Україні енергосистема готується до зимового сезону: на об’єктах виконуються ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуються необхідні запаси обладнання та посилюється захист інфраструктури.

Яких заходів вжити під час відключень світла

У разі відсутності електроенергії варто подбати про наявність повербанків та зарядних станцій. Окрім цього, не зайвим буде:

берегти заряд гаджетів (смартфонів, планшетів, ноутбуків);

набрати технічну воду;

мати запас їжі, який не потребує приготування;

за можливості зарядити повербанки та ліхтарики;

продумати альтернативні способи зв’язку з рідними. Наприклад, якщо дитина повертається зі школи, наперед визначити чітке місце зустрічі.

Для запобігання дефіциту електроенергії потрібно:

економно споживати світло в пікові години;

не вмикати кілька потужних приладів одночасно;

вимикати прилади з розетки, якщо не користуєшся ними просто зараз.

А ще ми ділилися лайфхаками, як продовжувати працювати навіть під час відключення світла.

