Когда в Киеве отключат отопление в 2026: долго ли будет тепло у тебя дома

Киев вышел из одной из самых сложных зим в своей современной истории — несмотря на постоянные массированные атаки на энергетическую инфраструктуру и периодические перебои с ресурсами, энергосистема столицы выстояла. Читай в материале, когда в Киеве отключат отопление и в какой период завершается отопительный сезон.

Когда в Киеве отключат отопление в 2026

Официальное решение о завершении отопительного сезона в столице регулируется постановлением Кабинета Министров №830. Согласно документу, батареи в домах киевлян начнут охлаждать только тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать +8°C в течение трех суток подряд.

Окончательное слово остается за КГГА: специалисты анализируют не только текущие показатели термометров, но и долгосрочные прогнозы синоптиков во избежание ситуации, когда после отключения тепла в город вернутся заморозки.

В этом году отопительный сезон может завершиться в конце марта или начале апреля. Для сравнения, в прошлом году процесс отключения начался 24 марта. Следует учитывать, что прекращение подачи тепла происходит поэтапно:

Жилищный фонд: выключается первым при стабильном потеплении. Социальная сфера: больницы, школы и детские сады получают тепло дольше, по отдельным заявкам руководителей заведений. ОСМД и дома по ИТР: имеют право принять решение об отключении раньше, если жильцы считают это целесообразным для экономии средств.

Пока киевляне ожидают весеннего потепления, городские власти уже начали подготовку к сезону 2026/2027. Мэр Виталий Кличко сообщил о создании совета по энергетической безопасности и устойчивости столицы, в который вошли ученые и профильные эксперты.

Ключевой задачей совета является не только восстановление поврежденных объектов, но и стратегическая трансформация системы теплоснабжения. Одним из приоритетных направлений является развитие когенерации — установка установок, одновременно производящих тепло и электроэнергию для нужд критической инфраструктуры.

Однако мэр подчеркнул, что централизованная система отопления Киева, которая является крупнейшей в Европе, исторически завязана мощными ТЭЦ, поэтому ее невозможно полностью заменить локальными источниками.

