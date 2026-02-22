Дерматологиня пояснила, як опалення та вітер нищать нашу шкіру

З приходом холодів ми традиційно ховаємося у затишних теплих приміщеннях, проте саме ця спроба зігрітися стає серйозним випробуванням для нашого найбільшого органу — шкіри. Сухе повітря всередині та крижаний вітер ззовні створюють ідеальний шторм, який руйнує захисний бар’єр та викликає мікрозапальні процеси.

Про те, чому взимку шкіра починає вередувати та як їй допомогти, розповіла відома дерматологиня-консультантка, доктор Емма Крейторн у матеріалі для The Guardian.

Механіка сухості: чому 40% вологості — це критичний поріг

Еволюційно людська шкіра навчилася утримувати воду всередині, але цей механізм не є ідеально герметичним. За словами фахівця, комфортний стан епідермісу напряму залежить від вологості навколишнього середовища. Оптимальним показником є близько 40%. Щойно повітря стає сухішим, вода починає буквально витікати крізь шкірний бар’єр.

Процес втрати вологи — це не просто сухість, це тригер для запалення. Кровоносні судини розширюються, виникає почервоніння, а в гру вступають цитокіни — білки, що дратують нервові закінчення. Саме тому взимку ми часто відчуваємо нав’язливе свербіння, — пояснює Емма Крейторн.

Подвійний удар: гарячі батареї та арктичне повітря

Центральне опалення створює в кімнатах пустельний мікроклімат, особливо якщо приміщення рідко провітрюється. Але вихід на вулицю не стає порятунком. Холодне повітря за своєю природою утримує мінімум вологи, а вітер лише прискорює випаровування не тільки води, а й природних захисних олій.

Найбільш вразливими до таких коливань є люди з чутливою шкірою, а також ті, хто страждає на екзему чи розацеа. Для них зимовий сезон часто перетворюється на нескінченну боротьбу з лущенням.

Як змінити правила гри: поради дерматолога

Якщо ваша шкіра сигналізує про стрес, доктор Крейторн радить діяти комплексно:

Контроль мікроклімату: тримайте опалення на помірному рівні та за можливості використовуйте зволожувачі повітря;

Лагідне очищення: забудьте про агресивне мило. Обирайте кремові засоби для вмивання, які не порушують природний pH;

Правильні компоненти: шукайте у складі кремів кераміди та гліцерин . Вони допомагають ремонтувати пошкоджений бар’єр;

Оклюзія: використовуйте засоби, що створюють захисну плівку.

Думайте про свій догляд як про маленьку ковдру, якою ви огортаєте шкіру на зиму. Вона має бути м’якою, надійною та без зайвих подразників, як-от агресивні ароматизатори, — резюмує експертка.

А про правильний догляд за обличчям та найпоширеніші помилки, зокрема й у виборі речовин, ми розповідали в матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!